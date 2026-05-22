Σαφή πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα της Κύπρου έστειλε με το τελικό προεκλογικό της μήνυμα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε ότι παρά τις πολιτικές διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει ένας κοινός στόχος που ενώνει την κοινωνία: μια ασφαλής χώρα και μια σταθερή οικονομία που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

«Θέλουμε μια Βουλή, με τους καλύτερους εκπροσώπους και τους πιο αξιόλογους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη δε στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τα κόμματα με επιφύλαξη, υπογράμμισε ότι κατανοεί τις αγωνίες, την απογοήτευση και την κούραση που αισθάνονται και πρόσθεσε πως σέβεται απόλυτα το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη δεν δίνεται εύκολα.

Ωστόσο σημείωσε ότι το διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι καθοριστικό, καθώς η νέα Βουλή θα κληθεί να λάβει αποφάσεις μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές και πολιτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται μια Βουλή που να προστατεύει την Κύπρο, να ελέγχει πολιτικές, να προωθεί μεταρρυθμίσεις και να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των πολιτών.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, στις οικογένειες και σε κάθε πολίτη που δικαιούται να ατενίζει την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, η Αννίτα Δημητρίου έκλεισε το μήνυμά της καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις εκλογές της Κυριακής, ώστε, όπως ανέφερε, «τη Δευτέρα να πάμε όλοι μαζί υπεύθυνα μπροστά».