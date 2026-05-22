Ισχυρό ΕΛΑΜ σημαίνει ισχυρή Κύπρος, διαμηνύει ο Χρίστος Χρίστου στο τελικό του μήνυμα πριν από τις Βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 24 Μαΐου 2026.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ τονίζει πως το κίνημα δεν είναι πολιτικό πείραμα, αλλά ούτε και κουβαλά αμαρτίες ή τη φθορά που κουβαλούν τα άλλα μεγάλα κόμματα.

Διαβεβαιώνει τον κόσμο του κόμματος πως το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που έκτισαν θα το τιμήσουν με έργα και όχι με λόγια και τους καλεί την Κυριακή να σηκώσουν ξανά ψηλά την πατρίδα.

Αυτούσιο το τελικό μήνυμα του προέδρου του ΕΛΑΜ πριν από την κάλπη:

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Φτάσαμε στην ώρα των σημαντικών αποφάσεων.

Οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα και τις πολιτικές ομάδες που θα αναλάβουν το νομοθετικό έργο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ίδιας της Κύπρου.

Το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα ακόμη πολιτικό πείραμα.

Είναι η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή, την αδικία και την εγκατάλειψη της πατρίδας μας.

Δεν κουβαλούμε τις αμαρτίες και τη φθορά του παλιού πολιτικού συστήματος.

Κουβαλούμε μόνο την πίστη μας στην Κύπρο, στον λαό μας και στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ασφάλεια, κοινωνική δικαιοσύνη, και εθνική επιβίωση.

Στα δύσκολα ήμασταν παρόντες.

Να είστε βέβαιοι πως το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί σας θα το τιμήσουμε με έργα και όχι με λόγια.

Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για μια Κύπρο που θα βάζει πάνω απ’ όλα, το συμφέρον των Κυπρίων, μια πατρίδα περήφανη, δυνατή και ελεύθερη.

Ισχυρό ΕΛΑΜ σημαίνει ισχυρή Κύπρος.

Την Κυριακή αποφασίζουμε να σηκώσουμε ξανά ψηλά την πατρίδα και τα ιδανικά μας.