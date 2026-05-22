Η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η τελετή για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία

Η Τράπεζα υλοποιεί εμβληματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασύνδεση των οικονομιών Ελλάδας, Κύπρου και Ινδίας, υποστηρίζοντας τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC)

Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία

Στις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace στη Βομβάη η επίσημη τελετή εγκαινίων του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η πρωτοβουλία της Τράπεζας βασίζεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η οποία επετεύχθη νωρίτερα εντός του έτους. Η Eurobank ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγική πύλη εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας σηματοδοτεί την πρώτη θεσμική παρουσία της Eurobank στην Ινδία και λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, προσέλκυσης επενδύσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επιπλέον, μέσω του Γραφείου Αντιπροσωπείας, ο Όμιλος Eurobank ενισχύει την προβολή της παρουσίας του και την παροχή ενημερωτικής υποστήριξης και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου προς ινδικές επιχειρήσεις και επενδυτές, ενισχύοντας τη συμμετοχή του στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Η εκδήλωση εγκαινίων σηματοδότησε, επίσης, την επίσημη ενεργοποίηση της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών της Eurobank από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI).

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας UPI (Go-Live)

Η Eurobank ενεργοποίησε την υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI), στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την NPCI International Payments Limited (NIPL), θυγατρική της National Payments Corporation of India (NPCI). Με την ενεργοποίηση αυτή, η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα, αλλά και η πρώτη τράπεζα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που υποστηρίζει διασυνοριακές πληρωμές προς την Ινδία μέσω UPI.

Η υπηρεσία, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα και προγραμματίζεται να επεκταθεί σε επόμενο στάδιο και στην Κύπρο, καλύπτει το σύνολο του κύκλου της συναλλαγής (έναρξη συναλλαγής, εκκαθάριση, συμφωνία και αντιστοίχιση συναλλαγών και διαχείριση διαφορών), ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των δύο αγορών. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Eurobank και της NPCI International, και ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας ως αξιόπιστου συνεργάτη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου.

Η λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ινδίας, στηρίζοντας την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη κατά μήκος του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο μέσω του οποίου η Eurobank ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού συνδετικού κρίκου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, σε συνεργασία με την NPCI International και με την υποστήριξη της Fairfax Digital Services (a Fairfax Company), η οποία λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος στη διασύνδεση επιχειρηματικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Οι δύο αυτές εμβληματικές πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στην Ινδία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στην Ινδία, κας Αλίκης Κουτσομητοπούλου, του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδία, κ. Ευαγόρα Βρυωνίδη, του Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Manish Manish, του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνου Κόμπου, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, κας Ειρήνης Πική, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νικόδημου Δαμιανού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, του Chief Scientist for Research, Innovation and Technology, κ. Δημήτρη Σκουρίδη, καθώς και ανώτατων στελεχών, διπλωματικών εκπροσώπων και μελών της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Όμιλος Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, κ. Φωκίωνα Καραβία, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σταύρο Ιωάννου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Limited, κ. Μιχάλη Λούη, καθώς και τον Country Head & Chief Representative Officer της Eurobank στη Βομβάη, κ. Tridib Saha. Η Fairfax Digital Services εκπροσωπήθηκε από τον President & CEO της εταιρείας, κ. Sanjay Tugnait, ενώ η NPCI International Payments Limited (NIPL) εκπροσωπήθηκε από τον Group Managing Director & CEO, κ. Dilip Asbe, καθώς και τον Regional Head – Europe, Central Asia & Middle East, Dr Kishan Srinivas.

Αναφερόμενος στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε: «Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με την Ινδία και στη στήριξη πρωτοβουλιών που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και αμοιβαίο όφελος. Η παρουσία της Eurobank στην Ινδία και η ανάπτυξη σύγχρονων διασυνοριακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενισχύουν στην πράξη τη διασύνδεση των οικονομιών μας και δημιουργούν απτά κανάλια για εμπόριο, επενδύσεις και καινοτομία. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας κατά μήκος του διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC)».

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν επίσης η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδία, κα Αλίκη Κουτσομητοπούλου, και ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Manish Manish, οι οποίοι επεσήμαναν τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική και οικονομική διασύνδεση μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων αγορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Limited, κ. Μιχάλης Λούης, σημείωσε: «Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία βασίζεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η οποία επετεύχθη νωρίτερα εντός του έτους. Στόχος της είναι η ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιοχών, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την Κύπρο ως στρατηγική πύλη εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκτώντας φυσική παρουσία στην Ινδία και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα, δημιουργούμε απτά κανάλια για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστη πύλη εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurobank δεσμεύεται να διευκολύνει αυτή τη διαδρομή, αναδεικνύοντας τα διακριτά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος και υποστηρίζοντας βιώσιμες επενδυτικές και εμπορικές πρωτοβουλίες».

Ο President & CEO της Fairfax Digital Services, κ. Sanjay Tugnait, ανέφερε: «Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στη Βομβάη αναμένεται να αποτελέσει ένα καθοριστικό ορόσημο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα και την Κύπρο ως στρατηγική πύλη εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη και ενισχύοντας τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Καθώς οι παγκόσμιες ροές διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων προσεγγίζουν ετησίως το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, η Eurobank διαμορφώνει ασφαλείς, αξιόπιστες και αποδοτικές χρηματοοικονομικές υποδομές, σχεδιασμένες για ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα. Ως η πρώτη τράπεζα σε Ελλάδα και Κύπρο που αξιοποιεί το UPI για διασυνοριακές πληρωμές, δημιουργούμε, παράλληλα, ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργασιών με κορυφαίες ινδικές εταιρείες, με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση της παρουσίας τους στην Κύπρο, διευκολύνοντας επενδύσεις από επιχειρήσεις όπως η Dodla Dairy, η CanAm, η Soukya και η ινδική κινηματογραφική βιομηχανία».

Συνεκτικό πλαίσιο επιχειρηματικής διασύνδεσης

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με κορυφαίες ινδικές εταιρείες από βασικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η γαλακτοβιομηχανία, η φιλοξενία και η κινηματογραφική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση μιας μακροπρόθεσμης παρουσίας και επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, ενισχύοντας, παράλληλα, τη θέση της Κύπρου ως πύλης προς την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ινδίας, Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace στη Βομβάη εκδήλωση για την παρουσίαση ταινίας του Bollywood που προγραμματίζεται να γυριστεί, να παραχθεί και να ολοκληρωθεί παραγωγικά στην Κύπρο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπροσώπους από τους επιχειρηματικούς, διπλωματικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της Ινδίας και της Κύπρου.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στόχευση της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στον άξονα Ινδίας–Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο αγορών.