Έτοιμες για ξεσηκωμό παρουσιάζονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αφορμή την προωθούμενη νομοθεσία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), αφού, μέσω αυτής, ενδεχομένως να επηρεαστεί το καθεστώς των εργαζομένων που απασχολούνται εκτός της χώρας καταγωγής τους.

Το θέμα, το οποίο συζητήθηκε στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUC στις Βρυξέλλες, το διήμερο 19 και 20 Μαϊου, έφερε στις μνήμες των συνδικαλιστών την περιβόητη Οδηγία Μπολκεστάιν, η οποία είχε ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη πριν από περίπου 20 χρόνια, εξαιτίας μίας παραγράφου που έκανε λόγο για τη λεγόμενη αρχή της «χώρας καταγωγής».

Δηλαδή, μια εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, θα μπορούσε να εφαρμόζει τους εργασιακούς όρους της χώρας αυτής, ακόμη και όταν δραστηριοποιείται σε άλλο κράτος. Εξαιτίας της παραγράφου αυτής, είχε εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν των αντιδράσεων ο «Πολωνός υδραυλικός», ο οποίος συμβόλιζε τη μαζική μετακίνηση φθηνού εργατικού δυναμικού από τις ανατολικές προς τις πιο ανεπτυγμένες δυτικές χώρες της Ε.Ε. Με λίγα λόγια, ένας Πολωνός εργαζόμενος θα μπορούσε να δουλεύει στη Γαλλία, επωμιζόμενος το κόστος ζωής της συγκεκριμένης χώρας, αλλά λαμβάνοντας μισθούς Πολωνίας.

Οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη πρόνοια, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους εργοδότησης σε διασυνοριακές δραστηριότητες εταιρειών. Προειδοποίησαν ακόμη ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις σε συλλογικές συμβάσεις, μισθολογικά επίπεδα και εργασιακά δικαιώματα.

Πρακτικές εργασιακούdumping

Μιλώντας χθες στον «Φ», η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους τόνισε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται νομοθεσίες για δήθεν στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) και μέσω αυτών να παρεισέρχονται πρόνοιες, οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικά, η κ. Χαραλάμπους έκανε λόγο για πρακτικές εργασιακού dumping από πλευράς επιχειρήσεων, οι οποίες προωθούνται μέσα από τα κέντρα αποφάσεων της ίδιας της ΕΕ. Ως εργασιακό (ή κοινωνικό) ντάμπινγκ ορίζεται μια πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού, όπου οι επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος εργασίας, εκμεταλλευόμενες υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς ή την έλλειψη αυστηρής εργατικής νομοθεσίας σε μια περιοχή ή χώρα.

Η κ. Χαραλάμπους συμπλήρωσε ότι αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη πρακτική, αλλά πρόκειται για μια ευρύτερη οικονομική αντίληψη, την οποία ενστερνίζονται αρκετοί εργοδότες και η οποία από τη μια αποβαίνει σε βάρος των εργαζομένων και την ίδια ώρα ενισχύει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι θα υπάρξει πανευρωπαϊκή αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος, εφόσον προχωρήσει μια τέτοια πρόνοια για ψήφιση, αφού θα πλήξει καίρια εργασιακά δικαιώματα.

Αντεργατική νομοθεσία

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος, κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της ΔΕΟΚ Στέλιου Χριστοδούλου. Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Χριστοδούλου έκανε λόγο για νεοφιλελεύθερες πολιτικές εργοδοτών, οι οποίοι συχνά – πυκνά προωθούν πρακτικές εργασιακού dumping . Το συνδικαλιστικό κίνημα, υπογράμμισε, θα σταθεί στην ολότητα του απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις, οι οποίες υπό τον μανδύα ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων, προσπαθούν να μειώσουν το εργατικό κόστος, αλλά και να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, εντός της χώρας που δραστηριοποιούνται.

Ο κ. Χριστοδούλου συνέχισε λέγοντας ότι η συγκεκριμένη πρόνοια, έρχεται ενάντια στην ίδια την οδηγία της ΕΕ για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, αφού θα διαταράξει τόσο τις ισορροπίες σε αυτό το κομμάτι, όσο και σε αυτό που αφορά στις συντάξεις και τα ωφελήματα. Καταλήγοντας, τόνισε ότι θα επιδιωχθεί να υπάρξει συνάντηση τόσο με τον υπουργό Εργασίας, όσο και με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να ενημερωθούν ενδελεχώς για τις εξελίξεις αυτές και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα ενάντια σε αυτές τις επιδιώξεις.

– Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος είχε παραστεί στη συνεδρία της ETUC, είχε δηλώσει στο «Φ» ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να μπλοκαριστεί προτού προωθηθεί προς ψήφιση, αφού ανατρέπει τις ισορροπίες στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων που προωθεί η ίδια η ΕΕ. Όπως είπε ο κ. Μάτσας, το θέμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, με χρονοδιάγραμμα να ψηφιστεί είτε το 2026 είτε το 2027.