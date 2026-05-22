Η Πάφος υποδέχθηκε χθες τη σκυταλοδρομία των Κοινοπολιτειακών Αγώνων, ένα γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό και διεθνή σημασία, που συνδέει την πόλη με μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση και με αξίες που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού.

Η σκυτάλη, που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα μεταφέρει μηνύματα συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις και τον ανταγωνισμό, αλλά και τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους, να εμπνέει τους νέους και να καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σκυτάλη παραδόθηκε στον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου από τον Παγκοσμιονίκη αθλητή και συμπολίτη μας Ιωσήφ Κεσίδη.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γιώργος Παπαγεωργίου Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης και των αξιών που αυτή πρεσβεύει.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν παιδιά από το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου» του Δήμου Πάφου, ενώ παιδιά του Λαογραφικού Ομίλου Κτήμα παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς.

Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες αποτελούν διαχρονικά έναν θεσμό που προάγει τη φιλία μεταξύ λαών και πολιτισμών, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή, στη δικαιοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό, αξίες που παραμένουν επίκαιρες και ουσιαστικές, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.