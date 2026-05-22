Σημαντικές διαφορές προκύπτουν από το χωράφι μέχρι το ράφι των υπεραγορών στις τιμές πώλησης των ντόπιων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Οι μέσες τιμές σε επίπεδο παραγωγών κοινοποιούνται απευθείας από τις επίσημα αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φρούτων και λαχανικών, ενώ οι τιμές λιανικής πώλησης συλλέγονται από μεγάλο αριθμό υπεραγορών που δραστηριοποιούνται σε παγκύπρια βάση στο «e-κοφίνι» μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες από εξειδικευμένους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας.

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, ορισμένα προϊόντα καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το κεράσι αναδεικνύεται ως το πιο ακριβό προϊόν της περιόδου, με τη μέση τιμή παραγωγού να αγγίζει τα €9,00 το κιλό και τη λιανική πώληση να εκτοξεύεται στα €12,95 το κιλό.

Σε παρόμοια υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και το λουβί, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα €9,45 το κιλό έναντι €8,00 το κιλό η τιμή του παραγωγού.

Ακολουθούν οι φράουλες πεδινής παραγωγής, οι οποίες παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση, με τη μέση τιμή λιανικής να φτάνει τα €9,20 το κιλό, παρά το γεγονός ότι η τιμή της οργάνωσης παραγωγών είναι μόλις €4,87 το κιλό.

Αντίθετα, η μέση τιμή στις φράουλες ορεινής ακολουθούν με λιανική τιμή στα €7,50 το κιλό και τα φασόλια ξεκούνια στα €7,45 το κιλό.

Η μέση τιμή της ντομάτας είναι €3,53 το κιλό, ενώ τα αγγούρια €1,33 το κιλό. Οι πατάτες πωλούνται στα €0,76 το κιλό.

Η εικόνα στα εισαγόμενα προϊόντα

Πέραν των ντόπιων προϊόντων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαμόρφωση των τιμών στα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά που καταναλώνονται ευρέως.

Η απόλυτη υπεροχή σε επίπεδο κόστους ανήκει στα μύρτιλα, τα οποία καταγράφουν την εξαιρετικά υψηλή μέση τιμή των €34,00 το κιλό.

Στα υπόλοιπα εισαγόμενα είδη, οι τιμές κινούνται σε πιο ομαλά επίπεδα. Τα σταφύλια και τα ρόδια πωλούνται προς €7,00 το κιλό, οι φορμόζες προς €6,00 το κιλό, ενώ τα αχλαδόμηλα σταθεροποιούνται στα €5,00 το κιλό.

Πιο προσιτά για το κοινό είναι τα εισαγόμενα μήλα (€3,00 το κιλό), το μάνγκο (€3,00 το κιλό) και οι εισαγόμενες μπανάνες (€2,00 το κιλό), οι οποίες εμφανίζονται ελαφρώς ακριβότερες από τις αντίστοιχες κυπριακές.

Η μέση τιμή στα λεμόνια είναι €2,50 το κιλό και στα εισαγόμενα κρεμμύδια €4,00 το κιλό.

Τα εισαγόμενα σπαράγγια σε δέσμη πωλούνται προς €9,50 το κιλό.