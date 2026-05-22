Ακύρωσε τις πρόσφατες οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγή του ωραρίου αστυνομικών που σχετίζονται με την καταπολέμηση του εγκλήματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, δείχνοντας έτσι τη δυσφορία του για την απόφαση.

Δυο ημέρες μετά την απόφαση του Αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη να αλλάξει το ωράριο των μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) εναρμονίζοντάς το με αυτό των υπολοίπων μελών που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας και ο αρμόδιος υπουργός ζήτησε την απόσυρση της απόφασης.

Ο Κώστας Φυτιρής έδωσε οδηγίες για την αναστολή της απόφασης ώστε να προηγηθεί αξιολόγηση των επιχειρησιακών αναγκών καθώς και να αιτιολογηθεί γιατί να γίνουν οι αλλαγές στο ωράριο ή κατά πόσον προκύπτει ανάγκη.

Δεν αποκλείεται σε κάποιο στάδιο να ακολουθήσει διαβούλευση για εξεύρεση λύσεων.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει διευθετηθεί συνάντηση των δύο αντρών για το θέμα, γεγονός που δείχνει το βαρύ κλίμα που υπάρχει ανάμεσά τους και το οποίο επισκιάζεται από μια σειρά γεγονότων τους τελευταίους μήνες που προκάλεσαν ρήξη στις σχέσεις τους.

Όπως εκτιμάται από κύκλους της κυβέρνησης το ζήτημα δεν θα μείνει μέχρις εδώ αφού θα αναμένεται η επιστροφή του Προέδρου από την Ινδία ώστε να τεθεί εκ νέου και να αξιολογηθεί η κατάσταση. Ήδη το Προεδρικό είναι ενήμερο για τη νέα ρήξη στις σχέσεις υπουργού – Αρχηγού.

Είχε προηγηθεί πρόσφατα η «κλήση» των δύο στο Προεδρικό από τον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια να μην κλείσει ο κόμβος Ριζοελιάς από τους κτηνοτρόφους.

Παρά τις οδηγίες τότε, η Αστυνομία έδρασε διαφορετικά με αποτέλεσμα να εκφράζεται η δυσφορία σε ανώτατο επίπεδο για το κατά πόσον οι οδηγίες που δίνονται εισακούονται.

Η πρόσφατη διαφωνία υπουργού Δικαιοσύνης και Αρχηγού Αστυνομίας που δεν έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνει και την κατάσταση που έφτασαν τα πράγματα.

Αυτό που πλέον είναι διάχυτο εντός τους κόλπους της Αστυνομίας είναι πως το Σώμα διέρχεται αυτή τη στιγμή μια κατάσταση εσωστρέφειας, τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνει την «αντεπίθεσή» της τόσο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, όσο και για την εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών.

Ένα άλλο στοιχείο που συζητείται εντός της Αστυνομίας είναι οι συχνές μεταθέσεις που ανακοινώνονται όπου διαρκώς ανακατεύεται η τράπουλα χωρίς αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από όσους κατέχουν πόστα, ενώ σύντομα η ηγεσία της Αστυνομίας θα μπει και σε ένα κύκλο αλλαγών, αφού φέτος αποχωρούν δυο εκ των βοηθών αρχηγών.