Η αμυντική συνεργασία ανάμεσα σε Ινδία και Κυπριακή Δημοκρατία, ο οικονομικός διάδρομος IMEC και η συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι μερικά από τα σημαντικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί.

Στο Νέο Δελχί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποιεί το δεύτερο σκέλος της επίσκεψής του στην Ινδία. Το πρώτο μέρος, καθαρά οικονομικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε στη Μουμπάι. Η επίσκεψη αποσκοπεί στην υλοποίηση του Κοινού Σχεδίου Δράσης 2025–2029 και στη μετάφραση της πολιτικής βούλησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα παραδοτέα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν έχουν μόνο συμβολική σημασία, καθώς δημιουργούν μηχανισμούς συνεργασίας, θεσμική συνέχεια και πρακτικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο των συνομιλιών θα συζητηθεί όλο το φάσμα των διμερών ζητημάτων και αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις καθώς και υπογραφή μνημονίων συναντίληψης. Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας θα είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα με αναμενόμενες ανακοινώσεις. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, η επίσκεψη αναμένεται να προσθέσει συνέχεια, δομή και προσανατολισμό στην αμυντική συνεργασία. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, διαχείριση κρίσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, έρευνα και διάσωση, αντιτρομοκρατία, αμυντική βιομηχανία και συνεργασίες σε τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ινδία διαθέτει ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα αμυντικής παραγωγής ενώ η Κύπρος επιδιώκει την ενίσχυση της δικής της αναδυόμενης αμυντικής βιομηχανίας. Η σύμπραξη με ινδικούς φορείς μπορεί να δημιουργήσει πεδία συνεργασίας σε drones, κυβερνοασφάλεια, θαλάσσια επιτήρηση, διαστημικές εφαρμογές και λύσεις διπλής χρήσης.

Ο IMEC στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη θέση στην επίσκεψη κατέχει ο Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), ως μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας που διαμορφώνουν τη νέα οικονομική και γεωστρατηγική αρχιτεκτονική μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Ο IMEC δεν αφορά μόνο τη μεταφορά προϊόντων – αφορά ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, ενεργειακή και ψηφιακή διασύνδεση, επενδύσεις σε υποδομές, logistics, τεχνολογία και γεωπολιτική σταθερότητα.

Για την Κύπρο, ο IMEC δημιουργεί σημαντικές προοπτικές. Ως το πλησιέστερο κράτος-μέλος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, με στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, ισχυρό ναυτιλιακό οικοσύστημα και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική ευρωπαϊκή πύλη του Διαδρόμου στην περιοχή. Η Λεμεσός αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα της ΕΕ, με τεχνογνωσία και δίκτυα που μπορούν να αξιοποιηθούν από ινδικές εταιρείες και επενδυτές.

Κρατική επίσκεψη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφτασε στο Νέο Δελχί όπου τον υποδέχτηκε ο υπουργός Μεταφορών της Ινδίας, Νιτίν Γκαντκάρι. Κατά την επίσημη υποδοχή ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Κύπρου και Ινδίας από στρατιωτική μπάντα, ενώ ο Πρόεδρος επιθεώρησε στρατιωτικό άγημα που παρατάχθηκε προς τιμήν του. Ο Πρόεδρος εξήλθε του αεροσκάφους φορώντας το παραδοσιακό γιλέκο, δώρο του Πρωθυπουργού Μόντι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, θα επισκεφτεί το Μνημείο του Γκάντι και θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών και οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν Κοινή Διακήρυξη καθώς και σειρά Μνημονίων Συναντίληψης σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ, η Πρόεδρος Ντρουπάντι Μουμρού θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κυπρίου Προέδρου στο Προεδρικό Παλάτι.