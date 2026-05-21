Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχίζοντας την κρατική επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ινδία, έφθασε σήμερα το απόγευμα στο Νέο Δελχί, από τη Μουμπάι, για να συνεχίσει τις επαφές του με την ανώτατη πολιτική ηγεσία του τόπου.

Στο αεροδρόμιο στο Νέο Δελχί, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε ο Υπουργός Μεταφορών της Ινδίας, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές, και έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών.

Αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθίσει σε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της χώρας, ενώ νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας.

Θα επισκεφθεί, επίσης, και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Γκάντι.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άφιξη στο Air Force Station Palam, υποδοχή από Ινδό Υπουργό, ανάκρουση εθνικών ύμνων και επιθεώρηση τιμητικού αγήματος, Νέο Δελχί 21 Μαΐου 2026.

Τον υποδέχθηκαν με αφίσες στους δρόμους

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει πως «η επίσημη υποδοχή, με την επιθεώρηση τιμητικού αγήματος, αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο με το οποίο η Ινδία υποδέχεται την Κυπριακή Δημοκρατία, στο ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος.

Η εικόνα στους δρόμους του Νέου Δελχί, με αφίσες που καλωσορίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έχει και ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο: η σχέση Κύπρου και Ινδίας περνά σε νέα φάση, με συγκεκριμένη προοπτική σε οικονομία, επενδύσεις, τεχνολογία, συνδεσιμότητα και στον ευρύτερο διάλογο Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Κύπρο, η εμβάθυνση της σχέσης με την Ινδία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας, αξιοποίησης της γεωγραφικής μας θέσης και ενίσχυσης του ρόλου μας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου στην περιοχή. Αύριο, οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Ινδίας αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση σε μια σχέση με ιστορικό βάθος, πολιτική αξιοπιστία και σύγχρονη στρατηγική αξία».