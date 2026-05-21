Ο τέως ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία. Σύμφωνα με την Kibris Postasi, οι γιατροί εντόπισαν στένωση σε κύρια αρτηρία και τοποθέτησαν νέο στεντ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε μετά από εξετάσεις που έδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω παρέμβαση.

Ένας από τους γιατρούς του δήλωσε ότι η κατάσταση υγείας του Ερσίν Τατάρ είναι καλή και πως πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εξέταση λόγω του καρδιολογικού ιστορικού του. Εξήγησε ότι οι γιατροί εντόπισαν επανεμφάνιση στένωσης σε σημείο όπου είχε τοποθετηθεί προηγουμένως στεντ, καθώς και κλινικά σημαντικές στενώσεις σε άλλα στεφανιαία αγγεία.

Οι γιατροί αντιμετώπισαν επιτυχώς την περιοχή του ήδη τοποθετημένου στεντ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του επικαλυμμένου με φάρμακο μπαλονιού. Επιπλέον, τοποθετήθηκε νέο στεντ αφού διαπιστώθηκε περίπου 70% στένωση σε κύρια αρτηρία.

Πρόσθεσε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και ότι ο Τατάρ δεν αντιμετωπίζει καμία απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Ο Τατάρ θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για σύντομο χρονικό διάστημα και αναμένεται να λάβει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση περαιτέρω εξετάσεων.