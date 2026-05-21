Υπό κράτηση στα κατεχόμενα τελεί εκπαιδευτικός, ο οποίος συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει στην Τουρκία, μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων μαθητών, ηλικίας 14 έως 16 ετών, στη «θεολογική σχολή Χάλα Σουλτάν» στην κατεχόμενη Μια Μηλιά.

Για το συμβάν προέβη σε δηλώσεις έξω από το σχολείο ο πρόεδρος της τ/κ συντεχνίας Τουρκοκυπρίων καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (KTOEÖS), Αχμέτ Καράογουλλαρι, ζητώντας την άμεση, διαφανή και πολύπλευρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Καράογουλλαρι, οι μαθητές εκμυστηρεύτηκαν σε καθηγητές τους την ανάρμοστη συμπεριφορά του υπόπτου. Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε στη συνέχεια τους γονείς και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του εκπαιδευτικού την περασμένη Τρίτη.

Ο πρόεδρος της KTOEÖS άσκησε δριμεία κριτική στο «υπουργείο παιδείας» και στο γραφείο του εκπαιδευτικού συμβούλου της Τουρκίας για την έλλειψη ελέγχου των εκπαιδευτικών που αποστέλλονται από την Τουρκία στα κατεχόμενα βάσει «διμερών συμφωνιών». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συντεχνία δεν θα επιτρέψει καμία προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης και απαίτησε την άμεση παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στα θύματα.

