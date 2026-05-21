Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 35 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, βάσει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Η υπόθεση αφορά απόπειρα εμπρησμού σε σταθμευμένο όχημα, που σημειώθηκε στις 11/04/2026 στη Λεμεσό.

Ο 35χρονος, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο πέντε ημερών

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.