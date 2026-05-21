Ενώ οι διαδικασίες επιδιόρθωσης σε δύο από τις τρεις οικοδομές της Πάφου που κρίθηκαν οι πλέον επικίνδυνες για τους ενοίκους τους προχωρούν, στην περίπτωση της τρίτης οικοδομής η εκκένωση της σκοντάφτει μέχρι σήμερα στην έλλειψη δικαστικού διατάγματος. Ειδικότερα, η Αστυνομία ενημέρωσε τον ΕΟΑ Πάφου ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή, ότι η επέμβαση της Αστυνομίας στην πολυκατοικία στο εμπορικό κέντρο της Πάφου για εκκένωση της λόγω επικινδυνότητας, απαιτεί δικαστικό διάταγμα που δεν έχει εξασφαλισθεί.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, συγκάλεσε για αύριο, Παρασκευή, σύσκεψη στον Οργανισμό με τη συμμετοχή και της Αστυνομίας και των άλλων συναρμόδιων κρατικών τμημάτων και υπηρεσιών προκειμένου να μελετηθούν οι επόμενες κινήσεις.

Ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε ότι για δεύτερη πολυκατοικία που είχε χαρακτηρισθεί επίσης ως επείγουσα η εκκένωση της, αξιολογείται μελέτη που υπέβαλε εκ μέρους των ενοίκων πολιτικός μηχανικός για την επιδιόρθωση της, ενώ διαχειριστές άλλων υποστατικών ενημέρωσαν ότι ήδη προχωρούν σε εργασίες και μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα των οικοδομών αυτών.