Τη σημασία της συνεργασίας των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόνισαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστας Καδής, και η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας στη Λεμεσό.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία να παρουσιαστεί η πρόοδος υλοποίησης του Συμφώνου για τον Ωκεανό, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 90 δραστηριότητες και πολιτικές πρωτοβουλίες για το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι η παράνομη και μη ελεγχόμενη αλιεία αποτελεί μία από τις σημαντικές προκλήσεις και ότι η συνεργασία των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου είναι κρίσιμη για την εξεύρεση λύσεων.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, αναφέρθηκε στην επιτυχία της εκδήλωσης, με συμμετοχή πάνω από 900 συνέδρων και 45 εκθετών, και τόνισε τη σημασία της οριζόντιας εφαρμογής του Συμφώνου της Μεσογείου σε όλους τους τομείς για την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη της ρύπανσης, με την κ. Χατζημανώλη να αναφέρει ότι έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες άνω των 200.000 ευρώ για προληπτικές δράσεις.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, επισήμανε τον ρόλο της πόλης ως επιχειρηματικό και θαλάσσιο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε τη σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ευρώπης με τη θάλασσα, τονίζοντας τη σημασία της βιωσιμότητας των ιχθυοαποθεμάτων και της προστασίας των ακτών.

Οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών και η προώθηση της γαλάζιας οικονομίας αποτελούν κεντρικούς άξονες για τη βιωσιμότητα και την προστασία των θαλασσών της περιοχής.