Ένας αλμπίνος βούβαλος με χαρακτηριστική ξανθιά φράντζα έχει γίνει απρόσμενο star των social media στο Μπανγκλαντές.

Το ζώο, βάρους περίπου 700 κιλών, απέκτησε το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» εξαιτίας τoυ χαρακτηριστικούς τριχώματος του κεφαλιού του, που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού προέδρου.

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του ζώου, Ζία Ουντίν Μρίντα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το όνομα το επέλεξε ο μικρότερος αδελφός του. «Ο αδελφός μου διάλεξε αυτό το όνομα λόγω των εξαιρετικών μαλλιών του βουβαλιού», ανέφερε από τη φάρμα του στη Ναγιαρανγκάντζ, λίγο έξω από τη Ντάκα.

Donald Trump’a benzeyen bir buffalo, dünya gündemine oturdu. pic.twitter.com/mQfC9oCMWF — Daktilock (@daktilock) May 15, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, πλήθος περίεργων επισκεπτών, παιδιών και χρηστών των social media έχουν περάσει από τη φάρμα για να δουν από κοντά το ζώο που έγινε viral. Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και χτενίζουν προσεκτικά τη ξανθιά φράντζα του ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του.

«Η μοναδική πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι ότι κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», σχολίασε ο ιδιοκτήτης του, διευκρινίζοντας πάντως ότι η ομοιότητα με τον Τραμπ περιορίζεται αποκλειστικά στα μαλλιά.

Σύμφωνα με ειδικούς της κτηνιατρικής υπηρεσίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τα βουβάλια με αλφισμό ή αλμπινισμό είναι εξαιρετικά σπάνια και διαθέτουν συνήθως λευκό ή ροζ χρώμα λόγω έλλειψης μελανίνης.

Η δημοτικότητα του ζώου αυξάνεται όσο πλησιάζει το Ιντ αλ-αντχά, η μουσουλμανική «γιορτή της θυσίας», κατά τη διάρκεια της οποίας εκατομμύρια ζώα θυσιάζονται σε χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό. Στο Μπανγκλαντές, χώρα περίπου 170 εκατομμυρίων κατοίκων, εκτιμάται ότι περισσότερα από 12 εκατομμύρια ζώα – κατσίκες, πρόβατα, αγελάδες και βουβάλια – θα θυσιαστούν φέτος.

Ο Μρίντα παραδέχθηκε ότι η συνεχής προσέλευση επισκεπτών έχει αγχώσει το ζώο και του έχει προκαλέσει απώλεια βάρους, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι δημόσιες εμφανίσεις του. Παρ’ όλα αυτά, παιδιά συνεχίζουν να συγκεντρώνονται έξω από τη φάρμα για να ρίξουν έστω μια ματιά στον «Ντόναλντ Τραμπ».

Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και ο 30χρονος επιχειρηματίας Φαϊσάλ Άχμεντ, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με φίλους και συγγενείς για να δει από κοντά το διάσημο βουβάλι. «Πραγματικά, τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με εκείνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», είπε, προσθέτοντας πως ο ανιψιός του έκανε διαδρομή μίας ώρας με βάρκα μόνο και μόνο για να δει το ζώο.

Ο viral βούβαλος δεν είναι πάντως το μοναδικό ζώο της φάρμας με ιδιαίτερο παρατσούκλι. Άλλα βουβάλια έχουν ονόματα όπως «Τουφάν» («Καταιγίδα»), «Fat Boy» και «Sweet Boy», ενώ ένα ακόμη ξανθό βόδι πήρε το όνομα του βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Νεϊμάρ λόγω του αποχρωματισμένου χτενίσματός του.

Παρά τη δημοφιλία του ζώου, ο ιδιοκτήτης του δηλώνει συμφιλιωμένος με τη μοίρα του. «Θα μου λείψει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό είναι το πνεύμα του Ιντ αλ-αντχά – η θυσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

protothema.gr