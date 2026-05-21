Παραδόθηκαν την Πέμπτη, χωρίς απρόοπτα, οι κάλπες εξωτερικού στους προεδρεύοντες, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής.

Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν συνολικά δεκατρία εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

«Τα αποτελέσματα θα σταλούν στην Κύπρο την ίδια νύχτα, όπως θα γίνει και με τα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο, και θα καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα για ενημέρωση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων», δήλωσε ο Διευθυντής Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιώργος Ματθαιόπουλος.

Όπως ανέφερε, στο εξωτερικό θα μεταβούν 30 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ των οποίων 13 προεδρεύοντες και 17 βοηθοί.

Τα υπόλοιπα άτομα που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα θα προέρχονται από το προσωπικό των κατά τόπους πρεσβειών, πρόσθεσε.

Κατά την παραλαβή των καλπών, ο κ. Ματθαιόπουλος κάλεσε τους προεδρεύοντες να ελέγξουν ότι παρέλαβαν όλο το απαραίτητο εκλογικό υλικό.

Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα τετράδια των σταυρών προτίμησης για κάθε επαρχία, τα φύλλα καταμέτρησης, ο εκλογικός κατάλογος, διάφορα έντυπα και δύο σφραγίδες.

Παράλληλα, δόθηκαν και οι σχετικοί κωδικοί για το μηχανογραφικό σύστημα.

Σε σχέση με τα κριτήρια λειτουργίας εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, ο κ. Ματθαιόπουλος εξήγησε ότι για τη δημιουργία εκλογικού κέντρου απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 30 ψηφοφόρων από κάθε επαρχία.

