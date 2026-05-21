Στα συλλογικά όργανα του ΕΛΑΜ μεταφέρεται το θέμα με τον υποψήφιο στη Λευκωσία, Φοίβο Κυπριανού και το ενδεχόμενο απόσυρσής του από το ψηφοδέλτιο μετά από τη σχετική του ανάρτηση και πρόταση για να τεθούν εκτός νόμου κόμματα όπως το ΑΚΕΛ, Volt και Άμεση Δημοκρατία. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση και το Νόμο, κανένα κόμμα δεν δικαιούται να αποσύρει ή να διαγράψει υποψηφιότητα, καθώς αυτό αποτελεί επιλογή του ιδίου εάν θα παραμείνει υποψήφιος η όχι, καθώς ο Νομοθέτης θεωρεί ότι η υποψηφιότητα υποβάλλεται ατομικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, ανέφερε στο philenews, ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες του κόμματος και τα συλλογικά όργανα θα εξετάσουν το θέμα εάν ο Φοίβος Κυπριανού θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο ή όχι λόγω της σχετικής του ανάρτησης.

Ο κ. Πελεκάνος ξεκαθάρισε ότι το ΕΛΑΜ δεν συμφωνεί με τη θέση που εξέφρασε ο υποψήφιός του στη Λευκωσία, «έχουμε την αντίθετη άποψη, εμείς θεωρούμε όλοι είτε πρόσωπα, είτε είναι κόμματα, έχουν το δικαίωμα της άποψής τους. Έχουμε δημοκρατία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ επεσήμανε ότι ο Φοίβος Κυπριανού κατέβασε την σχετική ανάρτηση, ενώ σημείωσε ότι έγινε επικοινωνία από το κόμμα με τον ίδιο, για να διαφανεί πώς κατέληξε στη θέση αυτή. Το ότι κατέβασε την ανάρτηση, δείχνει προφανώς ότι μετάνιωσε για τη θέση που εξέφρασε».

Ζήτημα προκύπτει για τη χρονική στιγμή του συμβάντος, καθώς έγινε λίγες μέρες πριν τις εκλογές και το ΕΛΑΜ να καλείται να εξετάσει το θέμα εντός των επόμενων δύο ημερών.

Τι προβλέπει ο Νόμος

Ωστόσο, η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι από τον ίδιο τον υποψήφιο και όχι από το κόμμα. Συγκεκριμένα «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1979 (72/1979)» αναφέρει τα ακόλουθα:

Απoχώρησις υπoψηφίoυ

23.-(1) Πας υπoψήφιoς δύvαται καθ’ oιovδήπoτε χρόvov πρo της ψηφoφoρίας, ή εv περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφoφoρίας, πρo της αvακηρύξεως αυτoύ ως εκλεγέvτoς, vα απoσύρη τηv υπoψηφιότητα αυτoύ δι’ εγγράφoυ γvωστoπoιήσεως πρoς τoύτo διδoμέvης πρoς τov Έφoρov.

(2) Ο Έφoρoς άμα τη λήψει της γvωστoπoιήσεως δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) φρovτίζει ώστε vα δoθή γvωστoπoίησις της τoιαύτης απoχωρήσεως διά τoιχoκoλλήσεως αυτής εις περίoπτov μέρoς τoυ τόπoυ υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv.

(3) Ουδέv τωv εv τω παρόvτι άρθρω θα καθιστά άκυρov τo ψηφoδέλτιov τo oπoίov θα περιλαμβάvη τo όvoμα απoσυρθέvτoς υπoψηφίoυ, τoυ ψηφoδελτίoυ παραμέvovτoς υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, εξήγησε στο Philenews ότι ο ίδιος ο υποψήφιος είναι αυτός που πρέπει να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Μάλιστα, υπήρξε ακόμη μια περίπτωση μετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων όπου υποψήφιος απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του. Το ψηφοδέλτιο δεν θα εκτυπωθεί ξανά, καθώς σήμερα παραδόθηκαν οι κάλπες στο εξωτερικό, ξεκαθάρισε ο κ. Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, το ζητούμενο είναι εάν τυπώθηκε το ψηφοδέλτιο η όχι, «παραμένει το ψηφοδέλτιο αλλά δεν είναι σε ισχύ το μέρος που αφορά τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Αν πιάσει οποιουσδήποτε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος που απέσυρε, τότε δεν μετράνε, αλλά το κόμμα τις πιάνει λόγω κομματικού».

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών επεσήμανε ότι ο ίδιος ο υποψήφιος μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποφασίσει να αποσυρθεί από τις εκλογές καθώς ο Νομοθέτης θεωρεί ότι η υποψηφιότητα πάει ατομικά.

Από την άλλη στην περίπτωση του Κυριάκου Σάββα στην Πάφο στο ΕΛΑΜ, εκεί δεν υπήρχαν επίσημα υποψηφιότητες, το συμβάν έγινε πριν την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων, πριν τις 6 Μαΐου, οπόταν εκεί είναι ζήτημα εσωκομματικών διαδικασιών.

Σφοδρές αντιδράσεις, διεγράφη η ανάρτηση

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση του υποψήφιου του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, προκάλεσε αντιδράσεις καθώς αναφερόταν σε πρόταση νόμου που θα προωθήσει σε περίπτωση εκλογής του. Ο Φοίβος Κυπριανού ανέφερε ότι θα προτείνει τον «περί Προστασίας του Συντάγματος και της Εθνικής Κυριαρχίας Νόμος του 2026», ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα -υπό προϋποθέσεις-, να τίθενται εκτός νόμου πολιτικές δυνάμεις που θα αποτελούν «επιβεβαιωμένη απειλή» για την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον υποψήφιο του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία θα δημιουργηθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Συντάγματος, η οποία «θα θέτει άμεσα υπό παρακολούθηση κόμματα και οργανώσεις που αποτελούν σαφή απειλή, όπως: το ΑΚΕΛ, το Βολτ, ο Φειδίας και οι δυνάμεις του, όταν προωθούν άρνηση ή υποβάθμιση της τουρκικής εισβολής, εκθείαση τρομοκρατικων ομάδων, συνεργασία με κατοχικές δυνάμεις, ξένες ατζέντες ή ιδεολογίες που απειλούν την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου». Ακολούθως, σημείωσε ότι «σε περίπτωση επιβεβαιωμένης απειλής, η Αρχή θα προτείνει μέτρα μέχρι και πλήρη απαγόρευση με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Volt, το οποίο απάντησε με επίσημη ανακοίνωση στην πρόταση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ, σχολιάζοντας ότι «δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες».

Ακολούθησε ανακοίνωση και από το ΑΚΕΛ, το οποίο σημειώνει ότι η δήλωση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ δεν προκαλεί έκπληξη. «Πλέον δεν μπορούν να συγκρατιούνται και να κρύβονται άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σημειώνει επίσης ότι «είτε μαυροντυμένοι με κουκούλες, είτε καλοντυμένοι με γραβάτες, οι φασίστες δεν αλλάζουν. Συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και δηλητήριο για την κοινωνία».