Αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση υποψηφίου του ΕΛΑΜ στην επαρχία Αμμοχώστου, για πρόταση νόμου που θα προωθήσει σε περίπτωση εκλογής του. Ο Φοίβος Κυπριανού αναφέρει ότι θα προτείνει τον «περί Προστασίας του Συντάγματος και της Εθνικής Κυριαρχίας Νόμος του 2026», ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα -υπό προϋποθέσεις-, να τίθενται εκτός νόμου πολιτικές δυνάμεις που θα αποτελούν «επιβεβαιωμένη απειλή» για την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Σύμφωνα με αυτό που περιγράφει ο Φοίβος Κυπριανού, υποψήφιος στην Αμμόχωστο με το ΕΛΑΜ, θα δημιουργηθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Συντάγματος, η οποία «θα θέτει άμεσα υπό παρακολούθηση κόμματα και οργανώσεις που αποτελούν σαφή απειλή, όπως: το ΑΚΕΛ, το Βολτ, ο Φειδίας και οι δυνάμεις του, όταν προωθούν άρνηση ή υποβάθμιση της τουρκικής εισβολής, εκθείαση τρομοκρατικων ομάδων, συνεργασία με κατοχικές δυνάμεις, ξένες ατζέντες ή ιδεολογίες που απειλούν την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου». Ακολούθως, σημειώνει ότι «σε περίπτωση επιβεβαιωμένης απειλής, η Αρχή θα προτείνει μέτρα μέχρι και πλήρη απαγόρευση με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Σημειώνεται ότι μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, η ανάρτηση φαίνεται πως έχει διαγραφεί.

Έντονη αντίδραση από το Volt

Το Volt απάντησε με επίσημη ανακοίνωση στην πρόταση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ, σχολιάζοντας ότι «δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες».

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες.

Σε ανάρτηση του ο υποψήφιος Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβος Κυπριανού, προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για παρακολούθηση συγκεκριμένων κομμάτων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Volt, με δυνατότητα εισήγησης ακόμη και για απαγόρευσή τους.

Ήρθαν οι υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας να μας πουν ότι θα προστατεύσουν τη δημοκρατία βγάζοντάς μας εκτός νόμου. Να μας απειλούν οι φυγόστρατοι, να παραποιούν την έννοια της «πατρίδας», να μας λεν οι χρυσαυγίτες τι είναι «δημοκρατία».

Αυτοί που δεν πίστεψαν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτοί που τη βλέπουν σαν εμπόδιο. Σαν κάτι που πρέπει να ελέγξουν, να περιορίσουν, να πνίξουν.

Και έχουν το θράσος να το λένε δημόσια.

Το ΕΛΑΜ εκφράζει ακριβώς αυτή τη λογική: φόβο, αυταρχισμό, φίμωση.Επιλέγουν το μαύρο, το σκοτάδι.

Όσο για τις πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν μαζί τους στη νέα Βουλή, ας μας απαντήσουν αν συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη μετά από αυτή του την τοποθέτηση κι αν αυτό αποτελεί δημοκρατική επιλογή; Γιατί η θέση του VOLT είναι ότι η στάση του ΕΛΑΜ δίνει νομιμοποίηση σε μια σοβαρή απειλή στην δημοκρατία μας.

Νομίζουν ότι θα φοβηθούμε. Ότι θα κάνουμε πίσω. Ότι θα το σιωπήσουμε.

Δεν θα τους περάσει. Δεν απειλούμαστε. Θα σταθούμε όρθιοι, στο φως.

Κάθε μέρα. Παντού.

Και αυτή την Κυριακή, οι πολίτες θα απαντήσουν.

Θα στείλουν το Volt δυνατό στη Βουλή.

Γιατί η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, υπερασπίζεται!

Αιδώς Αργείοι.»