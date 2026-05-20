Η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και σύγχρονο ναυτιλιακό τομέα, δήλωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη σε εκδήλωση του Υφυπουργείου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για να αναδείξει τη συμβολή των γυναικών στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο. Η κ. Χατζημανώλη επανέλαβε τη δέσμευση του Υφυπουργείου για συνέχιση δράσεων που ενισχύουν τη συμμετοχή και ανέλιξη των γυναικών στη ναυτιλία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέλη της WISTA Κύπρου (Women’s International Shipping & Trading Association) και λειτουργοί του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε το «Βραβείο Ισότητας στη Κυπριακή Ναυτιλία 2026» στον Ανδρέα Χρυσοστόμου, CEO της Pivotal Step Limited, για την πολυετή προσφορά του στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της συμπερίληψης και της ενδυνάμωσης των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα στην Κύπρο και διεθνώς.