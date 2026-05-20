Το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) θα φιλοξενήσει την πρώτη Τεχνική Σύνοδο STORM, με τίτλο «Σχεδιάζοντας τα Πιλοτικά Έργα STORM: Από το Μεσογειακό Δυναμικό σε Πραγματικές Λύσεις», την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026, στην πανεπιστημιούπολή του στην Πάφο, Κύπρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την κοινοπραξία του έργου STORM: Integrating Seasonal Thermal Energy Storage in the Mediterranean Region, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Interreg NEXT MED.

Η Σύνοδος θα συγκεντρώσει εταίρους του έργου, ενδιαφερόμενους φορείς, τεχνικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους σχετικών θεσμών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η Εποχική Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας (STES) μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ψύξης σε όλη τη Μεσόγειο.

Το έργο ανταποκρίνεται σε κρίσιμη περιφερειακή πρόκληση: τα κτίρια στις μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ενέργειας, κυρίως για θέρμανση και ψύξη, ενώ η STES παραμένει ανεπαρκώς αξιοποιημένη λόγω περιορισμένων δεδομένων, ανεπαρκών πιλοτικών έργων και υποανάπτυκτων ρυθμιστικών πλαισίων.

Η πρώτη Τεχνική Σύνοδος θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό τεσσάρων πιλοτικών έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν ή παρουσιαστούν σε: Βηρυτό, Λίβανος; Παλέρμο, Ιταλία; Ατζλούν, Ιορδανία; και Βαρκελώνη, Ισπανία. Τα έργα θα εξετάσουν λύσεις αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε γεωτρήσεις και δεξαμενές, καθώς και καινοτόμες εφαρμογές ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Δρ. Wassim El Hajj, Πρύτανη του AUB Mediterraneo, και τον Δρ. Salah Sadek, Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής. Οι τεχνικές συνεδρίες θα καλύψουν τεχνολογίες STES, εφαρμογές και τον αντίκτυπό τους, με εις βάθος παρουσίαση των τεσσάρων πιλοτικών τοποθεσιών.

Η Σύνοδος περιλαμβάνει επίσης συνεδρία για την Ψηφιακή Πλατφόρμα του STORM και την Εργαλειοθήκη Μεσογειακού Σχεδιασμού, υπό την καθοδήγηση της KIMbcn και του University of Campania, καθώς και πάνελ για τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή, ενσωμάτωση πολιτικής και τεχνολογίας και δυνατότητες αναπαραγωγής σε όλη τη Μεσόγειο.

Μέσω διακρατικής συνεργασίας, το STORM στοχεύει στη δημιουργία τοπικά προσαρμοσμένων δεδομένων, ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και επιτάχυνση της υιοθέτησης της STES σε όλη την περιοχή, προωθώντας μια μετάβαση σε βιώσιμη, αποκεντρωμένη και ενεργειακά αποδοτική προσέγγιση.

Σχετικά με το έργο STORM

Το STORM συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με προϋπολογισμό 2,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 89% καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι η αξιοποίηση του δυναμικού της εποχικής αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε όλη τη Μεσόγειο, αξιοποιώντας τους ηλιακούς πόρους για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τέσσερις πιλοτικές επιδείξεις σε Λίβανο, Ιορδανία, Ιταλία και Ισπανία, καλύπτοντας κενά σε δεδομένα, υποστήριξη πολιτικής και αποδεικτικά στοιχεία για ευρύτερη εφαρμογή της STES.

Το έργο περιλαμβάνει επτά εταίρους από πέντε μεσογειακές χώρες:

American University of Beirut (AUB), Λίβανος – Επικεφαλής Εταίρος

– Επικεφαλής Εταίρος Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC), Λίβανος

Royal Scientific Society (RSS), Ιορδανία

American University of Beirut – Mediterraneo, Κύπρος

University of Campania Luigi Vanvitelli, Ιταλία

University of Palermo, Ιταλία

Knowledge Innovation Market Foundation BCN (KIMbcn), Ισπανία

Η Τεχνική Σύνοδος αποτελεί το πρώτο βήμα για τη μετατροπή του μεσογειακού δυναμικού σε πρακτικές λύσεις βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης μέσω εποχικής αποθήκευσης θερμικής ενέργειας.