Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας θα εργαστούν για την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ανέφερε την Τετάρτη η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοδουλίδου, έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για επιτήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και για την αστυνόμευση διάφορων σημείων.

Προσέθεσε ότι από το πρωί της Κυριακής θα λειτουργήσει το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λευκωσία για τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν και στις άλλες πόλεις επαρχιακά κέντρα επιχειρήσεων.

Συμπλήρωσε ότι μέλη της Αστυνομίας θα στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν, ενώ θα υπάρχουν και μηχανοκίνητα περίπολα, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά, με τάξη και ασφάλεια.

Ερωτηθείσα αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση των εκλογέων, η κ. Χριστοδουλίδου είπε ότι εκεί και όπου χρειάζονται θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν συστάσεις για το κοινό, ανέφερε ότι η Αστυνομία καλεί τους ψηφοφόρους να ακολουθούν τις οδηγίες που θα δίδονται στα εκλογικά κέντρα.

«Στόχος μας είναι να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, σε θέματα τάξης και ασφάλειας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ