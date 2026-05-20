Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για τη σωτηρία ενός νεαρού σπιζαετού στην Κύπρο, μετά τον θάνατο της μητέρας του από πρόσκρουση σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας το προστατευόμενο αρπακτικό μέσω δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, διαπίστωσαν ότι το μικρό κινδύνευε άμεσα από ασιτία, γεγονός που οδήγησε σε συντονισμένη επιχείρηση προσέγγισης της φωλιάς του σε δύσβατη περιοχή, με στόχο τη διάσωσή του και την επανένταξή του στη φύση.

Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρόσφατα μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική επιχείρηση από το προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με σκοπό τη διάσωση ενός νεαρού σπιζαετού που κινδύνευε να χάσει τη ζωή του μετά το θάνατο της μητέρας του.

Η μητέρα του νεαρού αετού, η οποία παρακολουθείτο μέσω δορυφορικού πομπού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Bonelli EastMed, εντοπίστηκε νεκρή. Η αιτία; Πρόσκρουση σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας — μια από τις κυριότερες απειλές για τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας μας έθεσαν αμέσως υπό στενή παρακολούθηση τον πατέρα του νεαρού αετού (που επίσης φέρει δορυφορικό πομπό) για να διαπιστώσουν αν μπορούσε να ταΐσει μόνος του το μικρό. Όταν έγινε φανερό ότι ο νεαρός σπιζαετός δεν δεχόταν πλέον επαρκή τροφή και η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, ετοιμάστηκε επιχείρηση διάσωσης!

Η φωλιά βρισκόταν σε μεγάλο πεύκο, μέσα σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Παρά τις δυσκολίες, με συντονισμένες ενέργειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό, τα μέλη της Υπηρεσίας μας κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη φωλιά και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον μικρό αετό.

Ο νεαρός σπιζαετός μεταφέρθηκε αμέσως σε εξειδικευμένο κτηνίατρο για περίθαλψη και παρακολούθηση της υγείας του, με τελικό στόχο την ασφαλή επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον μόλις είναι έτοιμος!

Το συγκεκριμένο γεγονός αναδεικνύει δύο τεράστιας σημασίας ζητήματα:

Την αξία της επιστημονικής παρακολούθησης μέσω δορυφορικών πομπών και τη λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών εκεί και όπου χρειάζεται.

Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη μόνωση και προστασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να σταματήσει η απώλεια σημαντικών ειδών της άγριας πτηνοπανίδας του τόπου μας.