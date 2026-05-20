Μετά τον ιστορικό Μάρτιο και τον εξαιρετικό Απρίλιο, οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις ανατρέπουν τα δεδομένα της παρατεταμένης ανομβρίας και τον μήνα που διανύουμε.

Μέχρι τις 19 Μαΐου η εισροή νερού άγγιξε τα 9,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση Μαΐου της τελευταίας σαρανταετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Μάιο από τότε που το Τμήμα διατηρεί συστηματικά και αναλυτικά δεδομένα, ενώ αναμένονται και άλλες εισροές τις επόμενες ημέρες.

Το ιστορικό ορόσημο του Μαΐου δεν ήρθε ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως συνέχεια ενός εκπληκτικού ανοιξιάτικου σκηνικού που ξεκίνησε τον Μάρτιο, ανατρέποντας τον εξαιρετικά ανησυχητικό και ξηρό χειμώνα που προηγήθηκε.

Βάσει των ιστορικών στοιχείων που διαθέτει το ΤΑΥ από το 1987:

-Ο φετινός Μάρτιος έγραψε ιστορία, καθώς η εισροή εκτοξεύθηκε στα 35,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία εισροή που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

-Η δυναμική συνεχίστηκε ακάθεκτη και τον Απρίλιο, με τις ποσότητες που εισέρρευσαν στα φράγματα να φτάνουν τα 23,6 ΕΚΜ. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον φετινό Απρίλιο ως τον δεύτερο καλύτερο των τελευταίων 38 ετών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 19ης Μαΐου η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα του Νοτίου Αγωγού ανέρχεται πλέον στα 71,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με τη συνολική πληρότητα να αγγίζει το 37,6%.

