Είναι από αυτά που δεν συμβαίνουν συχνά, αν όμως, τελικά εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές, ίσως προκύψουν και άλλα ανάλογα περιστατικά.

Η υπόθεση σχετίζεται με επικίνδυνη οικοδομή η οποία εντοπίστηκε από λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού (ΕΟΑ) Λεμεσού και όταν την έλεγξαν με περισσότερη σχολαστικότητα κατέληξαν πως δεν ήταν απλώς επικίνδυνη αλλά ετοιμόρροπη. Αυτό συνεπαγόταν εγκατάλειψη της από τους διαμένοντες σε αυτήν. Οι λειτουργοί του ΕΟΑ διαπίστωσαν ότι σε αυτή διέμενε ζεύγος ηλικιωμένων.

Κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τους έγινε έξωση και ακολούθως μη έχοντας πού την κεφαλήν κλίναι, ενημερώθηκε η Αστυνομία Λεμεσού η οποία παρέλαβε τους δύο ηλικιωμένους και τους οδήγησε στον αστυνομικό σταθμό της πόλης, αφήνοντάς τους στον προαύλιο χώρο.

Η Αστυνομία δεν ήξερε πώς να χειριστεί το ζήτημα, υπό την έννοια ότι, αφενός οι ηλικιωμένοι δεν είχαν πού να μείνουν, αφετέρου δεν μπορούσαν να παραμείνουν στον αστυνομικό σταθμό.

Τελικά, οι αστυνομικοί, προφανώς, ύστερα από κάποιες επαφές με άλλες υπηρεσίες, βρήκαν ένα οίκημα στη Λευκωσία, το οποίο προσφέρεται για ανάλογες περιπτώσεις, επιβίβασαν τους ηλικιωμένους σε περιπολικό και τους οδήγησαν στην πρωτεύουσα με σκοπό να φιλοξενηθούν μέχρι να βρεθεί μονιμότερος χώρος διαμονής τους.

Αφού παρέμειναν 1-2 μέρες, δεν άντεξαν και «δραπέτευσαν» επιστρέφοντας στην ετοιμόρροπη οικοδομή που διέμεναν.

Πέραν της συγκεκριμένης περίπτωσης και του ερωτήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση κατάρρευσης της συγκεκριμένης οικοδομής, εγείρεται και το ερώτημα «πού θα διαμείνουν όσοι απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα σπίτια ή τα διαμερίσματά τους, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία οι στεγαστικές μονάδες είναι δυσεύρετες αλλά και εκεί που υπάρχουν, τα ενοίκια είναι αποτρεπτικά για την πλειοψηφία των πολιτών.

Ειδικά όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες (οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα σε σχέση με τις μεμονωμένες οικίες) είναι άνθρωποι οι οποίοι αν διέθεταν χρήματα, προφανώς, είτε θα είχαν τη δική τους οικία/διαμέρισμα είτε θα νοίκιαζαν σε μη επικίνδυνα κτήρια.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας με τον οποίο επικοινωνήσαμε, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η οικοδομή στην οποία διέμενε το ζεύγος ήταν ετοιμόρροπη, παρατηρώντας, πως τόσο η συγκεκριμένη περίπτωση, όσον και άλλες ανάλογες, πρέπει να τύχουν οργανωμένης διαχείρισης. Οι ΕΟΑ δεν είναι σε θέση, ούτε είναι και αποστολή τους να επιλύουν κοινωνικά προβλήματα αν και κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να αποφευχθούν τραγικές συνέπειες και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, συμπλήρωσε.