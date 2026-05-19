Επιστολές εκκένωσης των διαμερισμάτων τους θα λάβουν αύριο οι ένοικοι πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης στη Λάρνακα, η οποία κρίνεται ως πολύ επικίνδυνη για κατάρρευση. Η πολυκατοικία, το όνομα της οποίας δεν θα ανακοινωθεί μέχρι να λάβουν επίσημη ενημέρωση οι ένοικοι, διαθέτει 24 διαμερίσματα, ενώ στο ισόγειο υπάρχει ένα κατάστημα και υποσταθμός της ΑΗΚ. Σ’ ό,τι αφορά στη δεύτερη πολυκατοικία, που έχει 17 διαμερίσματα και βρίσκεται στη Χρυσοπολίτισσα, οι ένοικοι της θα λάβουν επιστολές εκκένωσης την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί εάν τα δύο κτήρια θα κατεδαφιστούν ή εάν θα πάρουν έγκριση για επιδιορθώσεις.

Το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατά την οποία οι λειτουργοί του αρμόδιου Τμήματος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, ενημέρωσαν για τα ευρήματά τους τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα. «Ενημερώσαμε πως την Τετάρτη θα σταλούν επιστολές και θα γίνει τοιχοκόλληση σε μία πολυκατοικία που κρίνεται, με βάση τις μελέτες που έχουμε, η πιο επικίνδυνη και οι ένοικοι θα έχουν τρεις ημέρες για να την εγκαταλείψουν. Ακόμη δεν έχουμε τον αριθμό των ενοίκων. Θα ακολουθήσει μέχρι την Παρασκευή και η δεύτερη περίπτωση», ανέφερε στην ιστοσελίδα μας ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Στο μικροσκόπιο, όπως αποκάλυψε χθες το philenews, βρίσκονται άλλα 14 κατοικημένα κτήρια στο κέντρο της πόλης, ανάμεσά τους και δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα στα οποία διαμένουν τόσο κύπριοι, όσο και ξένοι. Αυτά τα κτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνά και θα διενεργηθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα επιπρόσθετοι έλεγχοι και μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, θα ξεκαθαρίζει ο χειρισμός τους. Εάν αποφασιστεί πως πρέπει να γίνουν αμέσως εκκενώσεις τότε η Λάρνακα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση, αφού είναι άγνωστο πού θα καταλήξουν οι τόσοι ένοικοι, με δεδομένο πως πρώτον δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στην πόλη και δεύτερον τα ενοίκια είναι πολύ πιο ψηλά σε κτήρια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Συνολικά ο ΕΟΑΛ καλείται να λάβει το επόμενο διάστημα αποφάσεις για 900 κτήρια σε ολόκληρη την επαρχία, που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα. Υπενθυμίζεται πως όταν ανέλαβε τον Ιούλιο του 2024 υπήρχαν καταγεγραμμένες 563 περιπτώσεις.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, έκρουσε καμπανάκι κινδύνου γι’ αυτό το θέμα ζητώντας την παρέμβαση του κράτους. «Δημιουργούνται παράλληλα κοινωνικά προβλήματα στέγασης αυτού του κόσμου και πρέπει ν ’απευθυνθούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υφυπουργείο Πρόνοιας για να μας βοηθήσουν και να δούμε πως θα λύσουμε αυτό το θέμα που πάει να δημιουργηθεί. Η Κυβέρνηση λέει πως δεν είναι ευθύνη της, όμως δεν μπορούν οικονομικά οι Δήμοι να επωμιστούν το κόστος διαμονής αυτών των ανθρώπων. Πού θα πάρουμε τους ανθρώπους και για πόσο χρόνο; Πώς μπορεί ένας Δήμος να βρει σπίτια για να ενοικιάσει; Πού θα βρει τόσα λεφτά; Θα καταρρεύσει οικονομικά», διερωτήθηκε και πρόσθεσε πως δεν είναι μόνο η Λάρνακα που είναι αντιμέτωπη με αυτό το θέμα. «Πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός για να δούμε τι θα κάνουμε. Ως Ένωση Δήμων άμεσα θα απευθυνθούμε στους αρμόδιους υπουργούς για να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα».

Σημειώνεται πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να λάβει έγκαιρα αποφάσεις για τα κτήρια που είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα σε όλη την επαρχία έχει αποσπάσει προσωρινά προσωπικό από τον Πολεοδομικό και Οικοδομικό Τομέα στον Τομέα των Επικίνδυνων Οικοδομών. Μέσω ανακοίνωσης, μάλιστα, ενημέρωσε πως ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινά καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων και στην έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

