Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στην πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό για το 2026. Η επίσκεψη συμπίπτει με τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, δίνοντας στη Ρωσία ευκαιρία να ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς της με την Κίνα.

Στόχος της Ρωσίας είναι να καταλήξει σε συμφωνία για τη σύμβαση τιμολόγησης του φυσικού αερίου στον προγραμματισμένο αγωγό Power of Siberia 2, που θα συνδέει τη Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Gazprom έχει καταθέσει ανταγωνιστική πρόταση τιμολόγησης, ενώ η Κίνα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για επιτάχυνση των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο αγωγός «βρίσκεται στην ατζέντα και είμαστε προσηλωμένοι στο να το συζητήσουμε σοβαρά». Οι Πούτιν και Σι θα έχουν επίσημες συνομιλίες την Τετάρτη και θα συνεχίσουν τις επαφές σε ανεπίσημο επίπεδο το βράδυ. Η ρωσική αποστολή περιλαμβάνει πέντε αναπληρωτές πρωθυπουργούς, οκτώ υπουργούς, τη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα, καθώς και ηγετικά στελέχη κρατικών εταιρειών.

Με τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη περιορισμένες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία αυξάνει την εξάρτησή της από την Κίνα για οικονομική σταθερότητα και τεχνολογική υποστήριξη, με πάνω από 90% της τεχνολογίας υπό κυρώσεις να εισάγεται μέσω Πεκίνου.

Η Κίνα επιδιώκει ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση διαδρομών, επενδύοντας σε χερσαίες μεταφορές και την Αρκτική Θαλάσσια Οδό. Παράλληλα, διατηρεί μια ισορροπία, αποφεύγοντας υπερβολική δέσμευση στον πόλεμο στην Ουκρανία, εμφανιζόμενη διεθνώς ως δύναμη σταθερότητας.

Η συνεργασία Ρωσίας–Κίνας περιλαμβάνει, πέρα από τον αγωγό, έρευνα, ενέργεια, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινες πρωτοβουλίες και βιοτεχνολογία, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών και την αξιοποίηση των ενεργειακών πλεονεκτημάτων της Μόσχας, όπως πρόσβαση σε κρίσιμους φυσικούς πόρους και δίοδους προς την Αρκτική.

Οι δύο ηγέτες είχαν προηγούμενες επαφές φέτος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η σημερινή επίσκεψη σηματοδοτεί την 25η επέτειο της συνθήκης φιλίας Ρωσίας–Κίνας, ενισχύοντας τη διμερή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.

