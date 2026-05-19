Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει στην 3η συνάντηση εταίρων (Steering Group Meeting) και στο θεματικό εργαστήρι του ευρωπαϊκού έργου SMART TOUR – Smart Tourism, Smart Destinations, που πραγματοποιείται στις 20–21 Μαΐου 2026 στην πόλη Perros-Guirec της Περιφέρειας Brittany στη Γαλλία.

Το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη έχουν στόχο την ενίσχυση της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών με βάση δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν η πρόοδος του έργου, οι δράσεις που προγραμματίζονται για το υπόλοιπο του 2026, καθώς και θέματα που αφορούν στατιστικά και δείκτες τουρισμού, έρευνα και καινοτομία σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες. Παράλληλα, οι εταίροι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και εμπειρίες, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού Πάφος, προωθώντας την περιοχή ως πρότυπο έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο έργο SMART TOUR συμμετέχουν 10 εταίροι από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Βέλγιο και Κύπρο, με συγχρηματοδότηση 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.