Για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών που διαμένουν στις περιοχές γύρω από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε περιόδους περιφερειακών κρίσεων συζήτησαν σήμερα στο Λονδίνο οι Υπουργοί Άμυνας Κύπρου και Βρετανίας, Βασίλης Πάλμας και Τζον Χίλι. Μίλησαν ακόμη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς και για τη διμερή συνεργασία των δυο χωρών.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για «πολύ εποικοδομητικό κλίμα» και «αλληλοκατανόηση» στα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος. Ακόμη ανέφερε πως οι δύο πλευρές εξέτασαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ – Ηνωμένων Πολιτειών από τη μια και Ιράν από την άλλη, διαπιστώνοντας κοινή προσέγγιση ως προς την ανάγκη οριστικής πολιτικής διευθέτησης.

«Έχει παρατραβήξει αυτός ο πόλεμος με πολλές παραπλεύρες απώλειες, οικονομικές και σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και γενικότερα για τη ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο κ. Πάλμας.

Παράλληλα, τόνισε πως υπήρξαν κοινές διαπιστώσεις με τον Βρετανό ομόλογο του και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να εξευρεθεί επιτέλους μια λύση», έπειτα από τόσα χρόνια σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου, ο Υπουργός Άμυνας είπε πως είναι «καλές σε γενικό επίπεδο», παρά τις κατά καιρούς επιμέρους διαφωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι συζητήθηκε η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών που διαμένουν στις γύρω περιοχές σε περιόδους περιφερειακών κρίσεων. «Αυτή είναι μια μόνιμη έγνοια για μας όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις στη ρευστή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», είπε.

Τέλος, ανέφερε πως συζήτησαν για τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.