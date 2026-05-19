Η Κύπρος αναμένεται να εκδώσει εντός της ημέρας την απόφαση για τις σπάνιες φυλές ζώων που έχουν επηρεαστεί από τον αφθώδη πυρετό, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση είναι το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με τη σχετική απόφαση να αναμένεται από τον Διευθυντή του Τμήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου επικεντρώνονται στην προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ, παρά τις μειώσεις του αιγοπρόβειου γάλακτος λόγω της ασθένειας. Το ποσοστό του αιγοπρόβειου γάλακτος στο προϊόν μειώθηκε προσωρινά στο 15%, σε συμφωνία με τα στοιχεία παραγωγής από το λογισμικό του Υπουργείου και την απώλεια περίπου 11% του ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων.

Ο Μιχάλης Κούλουρος, Εκτελεστικός Γραμματέας του Συνδέσμου Τυροκόμων, δήλωσε ότι δεν έχουν προκύψει προβλήματα στις εξαγωγές χαλλουμιού, με τα τυροκομεία να συνεχίζουν κανονικά την παραγωγή και τις παραδόσεις, ενώ οι εξαγωγές αποφέρουν περίπου 350 εκατ. ευρώ ετησίως στην κυπριακή οικονομία. Τόνισε ότι οι δράσεις για την παραγωγή και παραλαβή όλου του γάλακτος συνεχίζονται κανονικά, καλύπτοντας τόσο την εγχώρια αγορά όσο και την αγορά του εξωτερικού.

Αντίθετα, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, τάχθηκε ενάντια στη μείωση του ποσοστού αιγοπρόβειου γάλακτος, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θέτει σε κίνδυνο το χαλλούμι ΠΟΠ και τη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως ανέφερε, το ποσοστό του αιγοπρόβειου γάλακτος θα πρέπει να φτάσει πάνω από 50% έως το 2029, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Υπουργείο και οι φορείς του κλάδου συνεχίζουν τις προσπάθειες γενετικής βελτίωσης των ζώων και τη στήριξη νέων εκμεταλλεύσεων, ενώ το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΧΑΛΛΟΥΜΙ ΠΟΠ – ID, που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2024, παρατάθηκε για 6 μήνες έως το τέλος του 2026, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάλυση των δειγμάτων και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας του προϊόντος.