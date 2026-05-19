Σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την υπόθεση της «Σάντης» και τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της συμπλήρωσης των ερευνών εκ μέρους της Αστυνομίας και την παράδοση του σχετικού φακέλου με τα πορίσματα και τις εισηγήσεις της. Εκτιμάται ότι στη σύσκεψη θα τεθούν και η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του FBI η οποία στάληκε μόλις πρόσφατα, ενώ ενδέχεται να έχει παραληφθεί και η έκθεση από την Europol.

Η Αστυνομία τηρεί σιγή ιχθύος και για τις δύο εκθέσεις από το εξωτερικό, τόσο ως προς το αν έχουν παραληφθεί όσο και για το περιεχόμενό τους. Ως είθισται, στη σύσκεψη με τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται ότι θα συζητηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης, η έρευνα που έχει γίνει από το ανακριτικό κλιμάκιο που διόρισε ο Αρχηγός Αστυνομίας και το υλικό που συγκεντρώθηκε.

Αν επιβεβαιωθεί ότι έχουν παραληφθεί και οι εκθέσεις από τις δύο ξένες υπηρεσίες, τότε όλα θα εξεταστούν συλλογικά, παρόλο που οι εκθέσεις από το εξωτερικό δεν σχετίζονται με τις ανακρίσεις που διενεργήθηκαν εδώ, αλλά στο σημείο που αυτό είναι επιτρεπτό, θα εκφέρουν γνώμη επί ορισμένων ζητημάτων.

Όπως έγραψε το philenews, η Αστυνομία στην τελική της έκθεση προβαίνει σε εισηγήσεις και συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση, για την οποία το αποτέλεσμα είναι πως όλα όσα αναφέρονται στα μηνύματα αποτελούν προϊόν κατασκευάσματος από την 45χρονη γυναίκα, τα έδωσε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη χωρίς να τον πληροφορήσει για το γεγονός ότι ήταν δικής της επινόησης. Από την άλλη, η έρευνα δεν επιβεβαίωσε τίποτε απ’ όσα αναφέρονταν στα μηνύματα, αφού διαπιστώθηκαν τεκμήρια που παρέπεμπαν σε κατασκευή μηνυμάτων.

Στο μεταξύ, αύριο είναι ορισμένη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η ακρόαση της κυρίως αίτησης του Νίκου Κληρίδη με την οποία ζητά την ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει η στάση που θα τηρήσει η Νομική Υπηρεσία, αν δηλαδή θα φέρει ένσταση ή αν θα αποδεχθεί την ακύρωση του εντάλματος.