Την απόφασή του εξέδωσε την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για δύο εκ των έντεκα προσώπων που κατηγορούνται στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο 2019. Πρόκειται για δύο λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στους οποίους, κατόπιν παραδοχής τους στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τη διάπραξη των αδικημάτων της εσκεμμένης παραμέλησης εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό, κατά παράβαση του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή. Στο πρώτο πρόσωπο, το οποίο κρίθηκε ένοχο σε τρεις κατηγορίες, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών σε κάθε μία από τις κατηγορίες και οι ποινές συντρέχουν. Στο δεύτερο πρόσωπο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών για μια κατηγορία. Στην επιβολή της ποινής λήφθηκαν υπ’ όψιν μετριαστικοί παράγοντες.

Ειδικότερα, το πρώτο καταδικασθέν πρόσωπο κρίθηκε ένοχο διότι από τον Μάρτιο 2011-Δεκέμβρίο 2011, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ ήταν επιφορτιζόμενο με το καθήκον διασφάλισης της προστασίας και της φροντίδας του ανήλικου Στυλιανού και γνώριζε την κακομεταχείριση και παραμέληση που ο Στυλιανός βίωνε, εσκεμμένα παραμέλησε την εκτέλεση του καθήκοντός του, αφού:

δεν έλαβε μετρά προστασίας του παιδιού, το οποίο ήταν δέκτης σωματικής βίας από τον πατερά του, γεγονός το οποίο γνώριζε, δεν μερίμνησε να λάβει μέτρα για την προστασία του παιδιού, παρότι είχε γνώσιν ότι ο πατέρας του έσφαζε ζώα μπροστά του στη φάρμα που διατηρούσε, και δεν μερίμνησε να μετακινήσει τον Στυλιανό από την οικογενειακή εστία.

Το δεύτερο καταδικασθέν πρόσωπο κρίθηκε ένοχο διότι κατά τον χρόνο Ιουλίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2016, ενώ ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον διασφάλισης της προστασίας και της φροντίδας του ανήλικου Στυλιανού, επέδειξε συνειδητή αδιαφορία για την περίπτωση του Στυλιανού και εσκεμμένα παραμέλησε να ερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και να λάβει μέτρα για την προστασία του.

Χαρακτηριστική η αναφορά του Δικαστηρίου που περιέχεται στην απόφασή του:

«Οι κατηγορούμενοι 1 και 2, οι οποίοι ήταν λειτουργοί των ΥΚΕ, είχαν επιφορτισμένο καθήκον προστασίας της ευημερίας και φροντίδας του ανήλικου Στυλιανού, ο οποίος λόγω ηλικίας θεωρείτο ευάλωτο πρόσωπο. Γενικά ένας λειτουργός των ΥΚΕ, ένας δημόσιος λειτουργός ο οποίος ασκεί καθήκοντα που συνδέονται με την προστασία και φροντίδα της ευημερίας προσώπων, της προστασίας της ασφάλειας και αξιοπρέπειας προσώπων όπως ανήλικών προσώπων, που ουσιαστικά εξαρτάται η ευημερία τους από ενέργειες και πράξεις δικές τους, οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία. Το κοινό αναμένει όπως δημόσιοι λειτουργοί που κατέχουν τέτοιες καίριες θέσεις και μάλιστα θέσεις εμπιστοσύνης, ότι θα παρέχουν ενεργητική προστασία σε ευάλωτα πρόσωπα. Ειδάλλως η εμπιστοσύνη του κοινού κλονίζεται, υποσκάπτονται οι θεσμοί του Κράτους αλλά και η λειτουργία του ίδιου του Κράτους. Επιπροσθέτως, τα ευάλωτα πρόσωπα εκτίθενται σε κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτραπούν με την έγκαιρη και ενεργή αντιμετώπισή τους από τους λειτουργούς των ΥΚΕ που ενέχουν καθήκον να το πράξουν.

Εν προκειμένω, οι κατηγορούμενοι 1 και 2 όχι μόνο αδιαφόρησαν αλλά δεν τήρησαν εσκεμμένα το καθήκον τους. […]

Η σοβαρότητα των αδικημάτων είναι δεδομένη αλλά οι συνθήκες και η φύση διάπραξής τους ως περιγράφεται ανωτέρω προσδίδει περαιτέρω σοβαρότητα, καθότι η τύχη και η προστασία ενός ανήλικου ευάλωτου προσώπου ήταν στα χέρια τους και δεν έπραξαν τα δέοντα. Οι πράξεις των κατηγορουμένων 1 και 2 είναι εμφανώς ανεπίτρεπτες και καταδικαστέες.»

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκε η κα Έλενα Κωνσταντίνου, Δημόσια Κατήγορος.