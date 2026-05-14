Στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη» πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις μεταξύ λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας και ανακριτών της Αστυνομίας για παροχή καθοδήγησης από τη Νομική Υπηρεσία, όπου αυτό ζητηθεί, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.

Σε δηλώσεις του, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, πριν την έναρξη τελετής παρουσίασης των νεοεγγραφέντων δικηγόρων, στην αίθουσα Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, στη Λευκωσία, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως «η Νομική Υπηρεσία παρέχει καθοδήγηση όπου αυτό ζητηθεί».

«Ξέρω ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με συναδέλφους μου στη Νομική Υπηρεσία, ιδίως του ποινικού τομέα, οι οποίοι συναντούν, συζητούν και καθοδηγούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την περαιτέρω έρευνα της Αστυνομίας», δήλωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον η έκθεση της Αστυνομίας αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια στο παρόν στάδιο.

ΚΥΠΕ