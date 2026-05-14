Σε διαδικασίες για την απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις βουλευτικές εκλογές 2026, προχώρησε ο Δάτης Καλάλη, ο οποίος διεκδικούσε μια θέση στη Βουλή με το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλάλη στο philenews, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα από την υποψηφιότητά του, με αποκορύφωμα ότι χρειάστηκε να φύγει εκδιωκόμενος από την οικία που διαμένει, κινδυνεύοντας να μείνει άστεγος τόσο ο ίδιος, όσο και η μητέρα του. Τις τελευταίες μέρες, είπε, δέχθηκε απειλές, ενώ προχώρησε και σε καταγγελία στην Αστυνομία.

«Μου προκάλεσε περιπέτειες. Προσπάθησα να μπω στην πολιτική χωρίς συμφέροντα για να προσφέρω κάτι καλό. Δεν πειράζει, σε λίγους μήνες θα είμαι γιατρός», είπε για την υποψηφιότητα και δήλωσε πως έχει αποστείλει email στο υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση από τη διαδικασία και πως «δεν πρόκειται να ανακαλέσω». Στη διάρκεια της μέρας θα αποστείλει και επιστολή στον έπαρχο Λευκωσίας, όπως προβλέπει η διαδικασία για να οριστικοποιηθεί η απόφασή του. «Μου συμπεριφέρθηκαν άσχημα, κινδύνεψα να μείνω άστεγος», είπε.

Ο ίδιος, όπως είπε, ανήκει στις ευάλωτες ομάδες των πολιτών. Είναι φοιτητής (στο τελευταίο έτος) και σε άπορη μονογονεϊκή οικογένεια, πράγμα που θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν θα έπρεπε να μπει εμπόδιο στο να ασκεί κάποιος το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Ο Δάτης Καλάλη κατάγεται από το Ιράν και ζει στην Κύπρο από τα 9 του χρόνια. Το 2018, η τότε κυβέρνηση του απένειμε τιμητικά, στον ίδιο και στη μητέρα του, κυπριακή υπηκοότητα, λόγω μεταλλίων που εξασφάλισε σε μαθηματικές ολυμπιάδες. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξασφάλισε μια θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, διανύοντας, σήμερα, το πέμπτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα εργάζεται και σε ιδιωτική κλινική με ημιαπασχόληση ως βοηθός νοσηλευτής.

Ο μισθός του, όπως εξηγεί είναι μηδαμινός, αλλά είναι ο μοναδικός που μπαίνει στο σπίτι, με τη μητέρα του να είναι λήπτρια ΕΕΕ.

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του είναι για χρονιά, όπως υπογραμμίζει, πολύ δύσκολη. Έμειναν μια φορά άστεγοι το 2024 και μόνο μετά την δημοσιοποίηση των όσων βίωναν, βρέθηκε λύση και εργασία για τον ίδιο.

Λόγω των παραπάνω οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καταβάλουν μεγάλο μέρος του ενοικίου της οικογένειας, με τον ίδιο να συμπληρώνει μέρος του ποσού (€220).

Τους τελευταίους τρεις μήνες, εξηγεί, λόγω της ανανέωσης του συμβολαίου του, υπήρξε κάποια καθυστέρηση από τις ΥΚΕ στην καταβολή του ενοικίου. Το ποσό, είπε, αναμένεται να πληρωθεί αναδρομικά εντός του μήνα.

Ωστόσο, αυτή η καθυστέρηση μαζί με κάποιες δικές του εκκρεμότητες προς τον ιδιοκτήτη προκάλεσαν ένταση. Το αποκορύφωμα, όπως υπογραμμίζει, των προβλημάτων του, ήρθε όταν ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε ότι ο Δάτης Καλάλη έθεσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές.

Ο σπιτονοικύρης ζήτησε εξηγήσεις για τα €500 που χρειάζεται να καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος και φαίνεται ότι δεν ικανοποίηθηκε από την απάντηση του Δάτη Καλάλη, ότι το ποσό καλύφθηκε από το κόμμα. Ο κ. Καλάλη ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απειλές και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Τελικά, ανέφερε ο κ. Καλάλη, αφού αναγκάστηκαν για κάποιες μέρες να ζήσουν αλλού, κατασπαταλώντας τις τελευταίες τους οικονομίες, τους επετράπη, με παρέμβαση και των Αρχών, να επιστρέψουν για λίγες μέρες στο διαμέρισμα, ενώ τώρα αναζητούν νέο διαμέρισμα.

Δεν αλλάζουν τα ψηφοδέλτια

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του Γενικού Εφόρου Εκλογών και γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, δρος Ελίκκου Ηλία, ότι πλέον δεν θα αλλάξουν τα ψηφοδέλτια.

Όπως επιβεβαίωσε στο philenews, ο Δάτης Καλάλη απέστειλε email σήμερα το πρωί μέσω του οποίου ζητούσε όπως αποσυρθεί από τις βουλευτικές εκλογές. Το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε πως η υποψηφιότητα αποσύρεται μετά από κατάθεση επιστολής στον αρμόδιο Έπαρχο.

«Μπορεί κάποιος να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή ή ακόμη και να εκλεγεί και να μην αποδεχθεί», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως τα ψηφοδέλτια έχουν εκδοθεί, ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες και δεν πρόκειται να τροποποιηθούν. Σε περίπτωση είπε, όπου ο Δάτης Καλάλη ψηφιστεί με σταυρό, τότε η εν λόγω ψήφος θα αποδοθεί στο κόμμα του.