Στην Αστυνομία με οδηγίες για διενέργεια αστυνομικών ανακρίσεων ως προς το κατά πόσον στοιχειοθετούνται οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα, διαβίβασε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας το πόρισμα σε σχέση με τη διαδικασία του σχεδιασμού και την παρακολούθηση/διαχείριση της υλοποίησης της ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Αυτό ανέφερε Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, προσερχόμενος στο Ανώτατο Δικαστήριο για την τελετή παρουσίασης των νεοεγγραφέντων δικηγόρων.

Ο κ. Σαββίδης ρωτήθηκε επίσης για την έρευνα της Αστυνομίας στην υπόθεση «Σάντη», καθώς και για την έκθεση της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην υπόθεση της εκτροπής νερού από τον ποταμό Κούρρη για τις ανάγκες ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη.

Ολόκληρες οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα:

Σε σχέση με την ΟΕΔΑ Πεντακώμου και κληθείς ο Γενικός Εισαγγελέας να απαντήσει πού βρίσκεται το πόρισμα που ετοιμάστηκε από την Ερευνητική Επιτροπή, ανέφερε ότι το «συγκεκριμένο πόρισμα καταδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες όσον αφορά στο φιάσκο και την ανάθεση του έργου στον τέως Γενικό Ελεγκτή», ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απάντησε πως το πόρισμα, μετά από τη μελέτη που έτυχε από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε στην Αστυνομία με οδηγίες να προχωρήσει σε αστυνομικές ανακρίσεις για το κατά πόσον στοιχειοθετούνται οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα.

«Αυτή η υπόθεση, το πόρισμα για το οποίο αναφέρεστε, ήρθε στη Νομική Υπηρεσία γύρω στο τέλος του 2023. Είχε ζητηθεί [η ετοιμασία του] αρκετά χρόνια προηγουμένως, από τον τότε Υπουργό κ. Καδή και όταν συμπληρώθηκε η έκθεση ήρθε στη Νομική Υπηρεσία. Έτυχε μελέτης από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, έγιναν οι διαδικασίες που γίνονται συνήθως για τη μελέτη των πορισμάτων και μετά τη μελέτη αυτή, στάλθηκε από λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας στην Αστυνομία με οδηγίες να προχωρήσει σε αστυνομικές ανακρίσεις για το κατά πόσον στοιχειοθετούνται οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα με βάση το περιεχόμενο του πορίσματος και τις ανακρίσεις τις οποίες θα κάνει η Αστυνομία. Μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί το πόρισμα. Είχαμε πρόσφατα -πριν δυο-τρεις μήνες- την τελευταία συνάντηση στη Νομική Υπηρεσία και αναμένω από την Αστυνομία να συμπληρώσει τις έρευνες», είπε ο κ. Σαββίδης.

Ερωτηθείς, δε, αν διερευνώνται ποινικά αδικήματα εναντίον του τέως Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας απάντησε:

«Δεν θέλω ούτε να προσωποποιήσω εναντίον ποιων ερευνώνται, ούτε και να πω αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα. Στο στάδιο αυτό υπάρχει η έκθεση μιας έρευνας η οποία, αφού μελετήθηκε, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να γίνει η ανακριτική διαδικασία μέσω της Αστυνομίας. Μετά από αυτήν, εμείς ως Νομική Υπηρεσία, θα αξιολογήσουμε κατά πόσον, κατά τη γνώμη μας, στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα και αν φανεί ότι στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα θα οδηγηθούν στο δικαστήριο. Εννοείται βεβαίως ότι όλοι είναι αθώοι, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μέχρι να κριθούν από το δικαστήριο. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι δεν θέλω να προσωποποιήσω καθ’ οιονδήποτε τρόπο το θέμα αυτό. Το ποια άτομα αναφέρονται στην έρευνα, το λέει η έρευνα η ίδια.»

Σε σχέση με την υπόθεση “Σάντη” και κληθείς να απαντήσει αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις, ο κ. Σαββίδης υπήρξε φειδωλός στις τοποθετήσεις του, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις της Αστυνομίας με νομικούς λειτουργούς του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι και καθοδηγούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την περαιτέρω έρευνα των ανακριτών της Αστυνομίας.

«Για το θέμα αυτό δεν θέλω να πω πολλά πράγματα», υπέδειξε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας, η οποία διεξάγεται από την Αστυνομία. Καθήκοντος, σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνει η Αστυνομία ότι χρειάζεται οποιαδήποτε καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία, την ζητά. Έτσι έγινε και στην προκειμένη περίπτωση και ξέρω ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με συναδέλφους μου στη Νομική Υπηρεσία, ιδίως του Ποινικού τομέα, οι οποίοι συναντούν, και συζητούν, και καθοδηγούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την περαιτέρω έρευνα της Αστυνομίας. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε περισσότερο σε αυτό το στάδιο.»

Για το πού βρίσκεται η υπόθεση της εκτροπής νερού από τον ποταμό Κούρρη για τις ανάγκες ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη, μετά και τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το θέμα, ο κ. Σαββίδης απάντησε πως με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας το πόρισμα της Αρχής δόθηκε στην Αστυνομία για τη διεξαγωγή αστυνομικής έρευνας.

«Το πόρισμα της Τριμίκλινης είχε σταλεί από κοντά μας στην Αστυνομία για έρευνα εδώ και αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή πέρσι, όταν η Αρχή κατά της Διαφθοράς μελέτησε το θέμα και εξέδωσε δικό της πόρισμα, την ίδια σχεδόν μέρα ή την επομένη -είχα κάνει δηλώσεις για το θέμα- είχα στείλει και το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην Αστυνομία, η οποία ήδη έκανε έρευνες για το θέμα αυτό για να καλύψει και τα τυχόν νέα θέματα τα οποία περιλάμβανε η έρευνα της Αρχής της κατά της Διαφθοράς. Και πάλι, εξ όσων ξέρω, δεν έχει συμπληρωθεί το πόρισμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι έγινε μια αλλαγή στους ανακριτές τελευταία, αλλά το πού βρίσκεται και το πότε θα τελειώσει είναι θέμα της Αστυνομίας, όχι δικό μας», είπε σχετικά.