Την έντονη αντίδραση της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα προκάλεσε μια ανάρτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, την ώρα που εξελισσόταν το debate ανάμεσα σε Νικόλα Παπαδόπουλο και Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Συγκεκριμένα, η κ. Χαραλαμπίδου έγραψε το εξής: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση του Σωτήρη Παρούτη».

Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία , το επίπεδο ,οι γνώσεις και η διαχείριση του @SoterisParoutis May 14, 2026

Η Στέλλα Σάββα απάντησε αμέσως στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τόσο από το Χ, όσο και από τον αέρα της εκπομπής.

Σε ευχαριστώ Ειρήνη μου, και εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος ! — Stella Savva (@stella_savva) May 14, 2026

Πριν αποχαιρετήσει τους δύο φιλοξενούμενους της, η συνάδελφος έκανε αναφορά στο εν λόγω σχόλιο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, το οποίο εξέλαβε ως προσωπική επίθεση. Ζήτησε μάλιστα από τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ να τοποθετηθεί.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σχολίασε: «Όσοι διαφωνούν μαζί τους είναι διεφθαρμένοι και ανήθικοι…»

Δείτε το απόσπασμα

Πριν το κλείσιμο της εκπομπής της, η Στέλλα Σάββα επανήλθε επί του συγκεκριμένου ζητήματος και διαχώρισε την κριτική από την απαξίωση.

«Η υποτίμηση του άλλου δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο, απλώς το κατεβάζει περισσότερο», είπε καταληκτικά.