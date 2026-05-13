Ένας τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία αγνόησε τις απαγορεύσεις στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και βούτηξε στο ιστορικό σιντριβάνι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο.

Ο άνδρας πήδηξε μέσα στο διάσημο σιντριβάνι, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Για την πράξη του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην πόλη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media και έγινε αμέσως viral.

Δείτε το βίντεο:

Lo que parecía una “hazaña” terminó saliendo muy caro.



Un turista que saltó a la famosa Fontana di Trevi, en Roma, recibió una multa de 500 euros y además podría quedar vetado de por vida para ingresar a la zona. 🚫💦



Las autoridades italianas mantienen estrictas medidas para… pic.twitter.com/EG8pKcLhMY — 🔴 ESPACIO (@EspacioNoticias) May 11, 2026

protothema.gr