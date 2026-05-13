Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 2 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00 μ.μ., ενώ η αρχική προθεσμία ήταν η 14 Μαΐου 2026.

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://sg-yxe.mof.gov.cy με ορθά και έγκαιρα στοιχεία, καθώς έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες πλήρως. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά από τον γονέα ή κηδεμόνα μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο CYLOGIN, και οι λογαριασμοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και ταυτοποιημένοι.

Η ΥΧΕ υπενθυμίζει ότι η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι εφικτή μετά την 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ..