Εμμένει η Κυβέρνηση στον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και στη συγκράτησή του. Προχθές, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στο 63ο συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, ανέφερε πως το υπουργείο επεξεργάζεται προτάσεις για εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου, οι οποίες, όπως είπε, θα συζητηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια ακούμε το υπουργείο να αναφέρεται στις μελέτες που διεξάγει για το μισθολόγιο, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Η Κυβέρνηση βρίσκεται στην προεδρία εδώ και τρία χρόνια και, όπως φαίνεται, ο εξορθολογισμός του μισθολογίου θα επέλθει λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

