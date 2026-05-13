Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο για διορισμό ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, λέει το ΚΥΠΕ. Αυτό δεν προέκυψε ξαφνικά αλλά γιατί η αστυνομική έρευνα όχι μόνο δεν έδειξε οτιδήποτε αληθοφανές αλλά γιατί κατέρρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί περί παιδεραστίας, βιασμών, Ροδόσταυρων, εκατομμυρίων, επαύλεων στην Νίκαια και άλλων που προβάλλονται για πάνω από ένα μήνα με στόμφο και την δήθεν προσπάθεια κουκουλώματος από τους πάντες.

Λες και το σύμπαν συμωμότησε για να σκεπάσει μια μπόχα που κάλυψε την Κύπρο και επεκτάθηκε στην Ελλάδα. Αντί επιχειρημάτων για την άλλη άποψη, κάποιοι καταφεύγουν στο γνωστό παραμύθι των διαρροών. Λες και ο “Φ” περίμενε να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά για να τα καταρρίψει. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν όποιος έχει στοιχεία και επιμένει ακόμα να τα καταθέσει. Προλαμβάνει.

ΜΙΧ.