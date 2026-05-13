Μουσική, χορός και εντυπωσιακό θέαμα σημάδεψαν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, με το κοινό να ξεχωρίζει ωστόσο και την εντυπωσιακή συμπαρουσιάστρια της βραδιάς, Victoria Swarovski, που εμφανίστηκε με μια λαμπερή κατακόκκινη τουαλέτα.

Οι Αυστριακοί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για μια άψογη διοργάνωση, με τον Akylas να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Οι παρουσιαστές της Eurovision 2026

Ποιοι ήταν όμως οι παρουσιαστές; Η Victoria Swarovski, η οποία επέλεξε για την περίσταση μια λαμπερή κατακόκκινη τουαλέτα, και ο Michael Ostrowski. Πρόκειται για δύο πολυτάλαντους καλλιτέχνες με δημιουργική πορεία σε πολλούς τομείς και μεγάλη εμπειρία στην παρουσίαση.

Ποια είναι η Victoria Swarovski, η συμπαρουσιάστρια της Eurovision 2026

Στο άκουσμα του ονόματός της στην χθεσινή διοργάνωση, πολλοί μπορεί να απόρησαν εάν ανήκει στην γνωστή οικογένεια κοσμημάτων και ρολογιών Swarovski. Και η αλήθεια είναι πως όντως, είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της οικογενειακής επιχείρησης που ιδρύθηκε από τον Ντάνιελ Σβαρόφσκι το 1895.

Μάλιστα, ο πατέρας της, Paul Swarovski, εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ η μητέρα της, Αλεξάνδρα, είναι δημοσιογράφος.

«Ευλογία και κατάρα να λέγεσαι Swarovski»

Όσο για το διάσημο όνομά της και την οικογένειά της, όπως δήλωσε η ίδια πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξή της στην αυστριακή Blick, είναι πολύ περήφανη για όσα έχουν χτίσει οι δικοί της σε διάστημα αρκετών γενεών. Ωστόσο, όπως τονίζει, ότι κατάφερε το κατάφερε μόνη της.

«Από μικρή ηλικία μου ήταν σαφές ότι ήθελα να χαράξω το δικό μου μονοπάτι. Για το όνομα είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα. Μπορεί να ανοίξει πόρτες, αλλά στο τέλος, η δική σου ερμηνεία είναι που μετράει. Σε κάποιο σημείο, το όνομα από μόνο του δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Τότε πρέπει να τα καταφέρεις».

Η καριέρα της

Η 33χρονη Victoria Swarovski, που κατάγεται από το Ίνσμπρουκ του Τιρόλου στην Αυστρία, είναι παρουσιάστρια τηλεόρασης, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια.

Ως μέλος της παγκοσμίως γνωστής οικογένειας Swarovski, η Victoria αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει μια επαγγελματική πορεία ανεξάρτητη από την οικογενειακή επιχείρηση. Σε ηλικία 16 ετών υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music και κυκλοφόρησε αρκετά singles. Στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τη βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιό Diane Warren και άλλους κορυφαίους δημιουργούς της μουσικής βιομηχανίας.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2016, όταν κέρδισε το δημοφιλές τηλεοπτικό σόου Let’s Dance. Λίγο αργότερα, η Victoria έγινε η νεότερη κριτής στην ιστορία του τηλεοπτικού σόου Das Supertalent. Από το 2018 αποτελεί μόνιμο μέλος της ομάδας παρουσίασης του Let’s Dance, το οποίο παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές στις γερμανόφωνες χώρες. Στις σημαντικότερες τηλεοπτικές της στιγμές συγκαταλέγονται επίσης η παρουσίαση του 100 Years Disney Show, καθώς και των βραβείων Bambi, ενός από τα σημαντικότερα θεσμικά βραβεία ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της καριέρα, η Victoria ίδρυσε το 2020 τη δική της εταιρεία καλλυντικών με την επωνυμία ORIMEI. Ως μοντέλο έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα πολλών εθνικών και διεθνών περιοδικών, όπως τα Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes. Ως γέννημα-θρέμμα του Τιρόλο, έχει επίσης σχεδιάσει αρκετές συλλογές dirndl και μόδας, καθώς και αξεσουάρ.

Στις αρχές του 2026 πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ, που θεωρείται ευρέως το πιο δύσκολο ράλι στον κόσμο.

