Τον καθορισμό «οροφής» στις ποσότητες φαρμάκων που παραδίδονται κατά την εκτέλεση «ευρωπαϊκών» συνταγών στα ιδιωτικά φαρμακεία, ζητά ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τονίζοντας το ενδεχόμενο για εμφάνιση ελλείψεων στην Κύπρο.

Σχολιάζοντας την έναρξη της διασυνοριακής εκτέλεσης συνταγών, του δικαιώματος δηλαδή που έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκτελούν συνταγές φαρμάκων σε κράτη μέλη της Ε.Ε, πέραν από τη χώρα προέλευσης τους, ο πρόεδρος του ΠΦΣ Πλούταρχος Γεωργιάδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, χαρακτήρισε την έναρξη του σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος ως «ένα θετικό βήμα για την εξυπηρέτηση των ασθενών που ταξιδεύουν στην Ευρώπη».

Ωστόσο, όπως είπε, «υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία εμείς έχουμε θέσει και ενώπιον της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας που διαχειρίζεται αυτά τα θέματα, διότι μας ανησυχούν».

Για παράδειγμα, είπε, «είναι γνωστό ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει έλλειψη σε αρκετά φάρμακα. Ας πούμε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε έλλειψη και διαθέτουμε αποθέματα για να καλύψουμε τους ασθενείς μας. Εάν έρχεται ο Ευρωπαίος πολίτης και παίρνει φάρμακα, σημαίνει θα υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν ελλείψεις στη συνέχεια στην Κύπρο, να μείνουν δηλαδή οι κύπριοι ασθενείς χωρίς φάρμακα».

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, «και επειδή δεν έχει διευκρινιστεί το πόσες ποσότητες φαρμάκων πρέπει να δίνει ο φαρμακοποιός κατά την εκτέλεση μιας ευρωπαϊκής συνταγής, έχουμε αναφέρει και στην Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας ότι πρέπει να υπάρχει μια «οροφή». Να μπει ένα όριο στις ποσότητες που μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος όταν εκτελεί μια τέτοια συνταγή».

Είναι, είπε καταλήγοντας, «ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και σίγουρα θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί και να μπουν και κάποια όρια».