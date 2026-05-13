Το θέμα των αποζημιώσεων, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας, παραμένει σημείο τριβής μεταξύ κτηνοτρόφων και Υπουργείου Γεωργίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου. Ερωτηθείσα κατά πόσο βρίσκεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, ξεκαθάρισε ότι αυτό αποτελεί την τελευταία επιλογή, ενώ παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι θανατώσεις θα σταματήσουν με την ολοκλήρωση των εμβολιασμών.

Όπως ανέφερε, απόψε στις 20:00 στη Χοιροκοιτία θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τα μέλη του συνδέσμου, κατά την οποία θα υπάρξει ενημέρωση για τις επαφές των τελευταίων ημερών και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

«Όταν ήρθε η συζήτηση στο κομμάτι των αποζημιώσεων τα τσουγκρίσαμε», είπε η κ. Πέτρου σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας.

Όπως σημείωσε η κ. Πέτρου, «αυτοί που αποφάσισαν για τις αποζημιώσεις δεν είναι κτηνοτρόφοι, οι πιο πολλοί στις επιτροπές ήταν γεωπόνοι και γεωργοί».

«Σαν Φωνή των Κτηνοτρόφων δεν δεχόμαστε τίποτα για τις αποζημιώσεις, χωρίς να είμαστε ενήμεροι. Αμφιβάλλουμε για τις αποζημιώσεις», ανέφερε.

«Είναι αρκετά υψηλό το ποσό των αποζημιώσεων σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά χωρίς να ξέρουμε τα κριτήρια και τι δίνουν για το κάθε ζώο πιο ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι», ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενη στο διάταγμα που τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή και μειώνει από 25% σε 15% την ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ, η κ. Πέτρου είπε ότι «δεν βρίσκουμε σωστό το διάταγμα, θα παλέψουμε και για αυτό».

«Φωνάζουμε για τα κατεχόμενα όμως αυτό που επείγει είναι ότι πρέπει να λύσουμε τα δικά μας», σημείωσε σχετικά με τα ελλιπή μέτρα που λαμβάνονται στα κατεχόμενα για τον αφθώδη πυρετό.

«Όλοι συμφωνούν ότι είναι λάθος οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατεχόμενα», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις θανατώσεις ζώων, η Στέλλα Πέτρου είπε ότι η Υπουργός Γεωργίας ζήτησε, κατά τη συνάντηση, ενημέρωση επί του θέματος.

«Δεν γίνεται να ζητούμε πρωτόκολλα για τη θανάτωση ζώων και την ώρα που θάβουμε τα ζώα να μην εφαρμόζεται κανένα πρωτόκολλο», σημείωσε.

«Θα έχουμε πρόβλημα τώρα που άρχισε και καλοκαιριάζει. Στηνπεριοχή της Αθηένου ήδη άρχισε η δυσοσμία», ανέφερε.

Επισήμανε πως το πρωτόκολλο λέει ότι «πρέπει τα ζώα να θάβονται σε εννιά μέτρα βάθος και να ασβεστώνονται».

«Βγάζουν έξι μέτρα λάκκους, τα ρίχνουν μέσα και τα σκεπάζουν με χώμα», συμπλήρωσε.

«Είμαστε στο τέλος του εμβολιασμού, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και θεωρούμε θα σταματήσουν οι θανατώσεις», ανέφερε καταληκτικά η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων».

