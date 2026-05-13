Σαράντα εννέα μουσικές δράσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για το 2026, με το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων να ανέρχεται στις €539.061,76, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τον τομέα της μουσικής.

Στο Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής υποβλήθηκαν συνολικά 104 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 83 προέρχονταν από φορείς και οι 21 από ομάδες φυσικών προσώπων.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 19 κρίθηκαν άκυρες, ενώ 85 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 49 πρώτες προτάσεις στον πίνακα κατάταξης — οι 46 από φορείς και οι τρεις από ομάδες φυσικών προσώπων.

Το σχέδιο αφορά δράσεις που συμβάλλουν στην προβολή και ανάπτυξη της μουσικής, στην ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, στην ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού, αλλά και στην κινητικότητα μουσικών δημιουργών και μουσικών έργων στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Σχεδίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δραστηριότητα στον Πίνακα Κατάταξης. Σημειώνεται ότι όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για την απόφαση που αφορά την αίτησή τους.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν ο μουσικοσυνθέτης και επιμελητής Σταύρος Γασπαράτος, ιδρυτής του Subset Festival του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Επιθεωρήτρια Μουσικής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Χαρά Αναστασίου και ο Μαρίνος Χριστοδούλου ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η μουσική αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσυμμετοχικούς τομείς του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», με φεστιβάλ, συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και ανεξάρτητες παραγωγές να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη δημόσια στήριξη.

Μετά τις ανακοινώσεις για λογοτεχνία, κινηματογράφο, χορό και θέατρο, απομένουν πλέον τα αποτελέσματα για τα εικαστικά και τον παραδοσιακό πολιτισμό ώστε να ολοκληρωθεί ο βασικός κύκλος αξιολόγησης του προγράμματος για το 2026.

Ο Πίνακας με τις δραστηριότητες που εγκρίθηκαν ΕΔΩ.