Συνεχίζεται η σταδιακή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026–2030), με το Υφυπουργείο Πολιτισμού να δημοσιοποιεί σήμερα τις εγκρίσεις για τους τομείς του χορού και του θεάτρου.

Στον τομέα του χορού υποβλήθηκαν συνολικά 39 αιτήσεις (30 από φορείς και 9 από ομάδες φυσικών προσώπων), από τις οποίες οι 30 κρίθηκαν έγκυρες.

Και οι 30 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων, ωστόσο, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, χρηματοδοτήθηκαν οι 22 πρώτες στον πίνακα κατάταξης, με συνολικό ποσό €273.328.

Το Σχέδιο Στήριξης Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων στον τομέα του Χορού στηρίζει δράσεις που προάγουν τη χορογραφική δημιουργία, ενισχύουν την κινητικότητα των δημιουργών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού και δημιουργούν ευκαιρίες επιμόρφωσης για επαγγελματίες του χώρου.

Τα αποτελέσματα του Χορού:

Στον τομέα του θεάτρου υποβλήθηκαν συνολικά 48 αιτήσεις (26 από φορείς και 22 από ομάδες φυσικών προσώπων), εκ των οποίων οι 45 ήταν έγκυρες.

Από αυτές, οι 44 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων, ωστόσο εγκρίθηκαν οι 19 πρώτες στον πίνακα κατάταξης, με συνολικό ποσό €169.936.

Το σχέδιο στοχεύει στη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και ανάπτυξης, ενισχύοντας δράσεις που συμβάλλουν στην προβολή έργων και δημιουργών, στη δημιουργικότητα και στη συμμετοχή του κοινού.

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτητής λάβει χρηματοδότηση και από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2026, μπορεί να εγκριθεί μόνο μία από τις αιτήσεις που έχει υποβάλει στο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», αυτή με τη υψηλότερη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα του Θεάτρου:

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.

Όλοι οι αιτητές θα λάβουν γραπτώς απαντήσεις για τις αιτήσεις τους.

Συνεχίζεται η ροή των αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση για χορό και θέατρο ακολουθεί τα αποτελέσματα που προηγήθηκαν για τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ολοκληρωθεί σταδιακά ο κύκλος αξιολόγησης.

Απομένουν οι ανακοινώσεις για τον παραδοσιακό πολιτισμό, καθώς και για τους δύο μεγαλύτερους τομείς – τη μουσική και τα εικαστικά – που αναμένεται να ολοκληρώσουν τον κύκλο την εβδομάδα 11 έως 15 Μαΐου.

Με την εικόνα να ξεκαθαρίζει πλέον σε όλους τους βασικούς τομείς, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στην υλοποίηση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν για το 2026.