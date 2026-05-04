Την αντίδραση του δημάρχου Λάρνακας προκάλεσαν τοποθετήσεις του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος επανέλαβε πως θα μπορούσε να ξεκινήσουν πρώτα έργα στη μαρίνα Λάρνακας προκειμένου να μην χαθεί χρόνος.

Μέσω ανάρτησής του ο Ανδρέας Βύρας έκανε λόγο για ερωτήματα που προκαλούνται, ξεκαθαρίζοντας πως επιθυμία της Λάρνακας είναι η διαφάνεια και σαφείς δεσμεύσεις από μέρους της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Λάρνακας διερωτήθηκε εάν υπάρχουν σχέδια αλλά και μελέτες ώστε να ξεκινήσουν αμέσως έργα στη μαρίνα Λάρνακας. Διερωτήθηκε, επίσης, γιατί δεν συμπεριλήφθηκε ανάπτυξη των χερσαίων χώρων στην πρώτη μελέτη του Υπερταμείου, χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη τη «μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον». Γι’ αυτόν τον λόγο διεμήνυσε «δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή».

Αυτούσια η ανάρτηση του δημάρχου Λάρνακας

Διαχρονικά δεν επιθυμώ τη δημόσια αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε σοβαρά ζητήματα, και ούτε αυτό επιδιώκω από πλευράς μου σε αυτή την περίπτωση.

Ωστόσο, σε σχέση με το θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη και τα σχετικά δημοσιεύματα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Αναφέρθηκε ότι τα έργα για τον ελλιμενισμό στη μαρίνα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Υπάρχουν ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια και όλες οι απαραίτητες μελέτες; Έχουν εκπονηθεί μελέτες κυματισμού, καθώς και οι απαιτούμενες μελέτες για υποδομές όπως ρεύμα, νερό και διαδίκτυο; Αν όχι, για ποια έργα καλούμαστε να συναινέσουμε; Και αν οι μελέτες εκπονηθούν εκ των υστέρων, θα περιοριστούν μόνο στον ελλιμενισμό ή θα ενσωματώνουν συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής;

Επίσης ο Υπουργός ανάφερε σε δημόσιες του δηλώσεις ότι έχουν γίνει και ανακαινίσεις στις υφιστάμενες υποδομές. Εξ όσων γνώριζουμε εκτός από κάποιες μικρές πρόχειρες επιδιορθώσεις δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία προσφορών για επιδιόρθωση και ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας ! Στις 16/04, σε συνάντηση που είχα με τον Υπουργό, στην παρουσία του Προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, αναφέρθηκε ότι μέχρι αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η διορθωμένη μελέτη του Υπερταμείου για τον καθορισμό του χερσαίου χώρου με αστικές αναπτύξεις και μέχρι το τέλος Ιουνίου αναλυτικό master plan με χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού, αυτά τα χρονοδιαγράμματα απουσιάζουν. Η πρώτη μελέτη του Υπερταμείου δεν περιλάμβανε καθόλου χερσαίες αναπτύξεις. Ποιος έδωσε αυτή την κατεύθυνση και τι έχει αλλάξει στη συνέχεια; Η πόλη ήταν και παραμένει ξεκάθαρη ότι ένα τέτοιο έργο απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με αξιοποίηση του χερσαίου χώρου, όπως συμβαίνει σε σύγχρονες μαρίνες διεθνώς. Δεν διαφωνούμε με τη σταδιακή υλοποίηση. Διαφωνούμε με την έλλειψη ξεκάθαρης δέσμευσης ότι το έργο θα περιλαμβάνει αστικές αναπτύξεις, επιθυμία ολόκληρης της πόλης και όλων των αρμόδιων φορέων.

Η μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον είναι επικίνδυνη και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Αν οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων του Υπερταμείου διαφοροποιηθούν από προηγούμενες μελέτες, από τη θέση της Αρχή Λιμένων Κύπρου ή από τη συλλογική βούληση της πόλης για χερσαίες αναπτύξεις, θα αγνοηθούν όλα αυτά; Θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση. Η Λάρνακα έχει ενιαία θέση.

Ζητούμε διαφάνεια, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σαφείς δεσμεύσεις. Το έργο του λιμανιού και της μαρίνας καθορίζει το μέλλον της πόλης και δεν μπορεί να προχωρήσει με αβεβαιότητα.