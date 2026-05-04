Έπειτα από πολλά χρόνια μπαίνει σε πορεία υλοποίησης η ανακατασκευή της Κυριάκου Μάτση, που είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους επηρεάζοντας την κίνηση τόσο της Λάρνακας, όσο και της Αραδίππου. Πρόκειται για τον δρόμο που ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο του Σταδίου της Νέας Σαλαμίνας και οδηγεί τόσο προς τον αυτοκινητόδρομο, όσο και προς το κέντρο της Αραδίππου.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, ο δήμος έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως από τον υπουργό Εσωτερικών και προχωρά τις διαδικασίες, ώστε η πρώτη φάση του έργου να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027. «Είναι ένα πολεοδομικό έργο, με δύο φάσεις, με συνεισφορά 80% από το κράτος και 20% από τον δήμο. Με δικές μας πρωτοβουλίες έγινε σχεδιασμός, επειδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν μπορούσε λόγω χρόνου», σημείωσε, προσθέτοντας πως η αρχική εκτίμηση κόστους και για τις δύο φάσεις ξεπερνά τα €8 εκατ.

Η πρώτη φάση, που είναι και αυτή που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό, κοστολογήθηκε στα €4 εκατ. Περιλαμβάνει δρόμο τετραπλής κατεύθυνσης (σ.σ. σήμερα είναι διπλής) από τον κυκλικό κόμβο του γηπέδου της Νέας Σαλαμίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο επί της οδού Αυστραλίας. Η δεύτερη φάση, η οποία θα ακολουθήσει, περιλαμβάνει δρόμο τετραπλής κατεύθυνσης μέχρι το Γυμνάσιο Αραδίππου και έπειτα ανακατασκευή του υφιστάμενου που είναι διπλής κατεύθυνσης. «Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχουν αρκετά καταστήματα και σπίτια. Σκοπός είναι να χαρακτηριστεί εμπορικός ο δρόμος της δεύτερης φάσης, ώστε να υπάρχει ανάπτυξη», σημείωσε ο κ. Πάρτου, προσθέτοντας πως δεν θα γίνουν απαλλοτριώσεις. «Εμείς θέλουμε η Α΄ φάση να μπει στον προϋπολογισμό του 2027 και ο Υπουργός, τον οποίο ευχαριστούμε, είπε ότι θα γίνουν προσπάθειες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακού στον συγκεκριμένο δρόμο. Όλη η κίνηση του λιμανιού Λάρνακας, κυρίως τα φορτηγά, περνούν από εκεί για να βγουν στον αυτοκινητόδρομο. Για εμάς είναι δρόμος πρωταρχικής σημασίας», ανέφερε.

Επιθυμία του Δήμου Αραδίππου είναι να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και η δημιουργία κυκλικού κόμβου στις συμβολές των λεωφόρων Ελευθερίας και Ελλάδος. Στην τελευταία, στην οποία καταγράφονται απανωτά τροχαία γίνονται ήδη έργα από τον δήμο. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Ιουνίου θα ολοκληρωθούν τα φώτα τροχαίας σε τρεις συμβολές της λεωφόρου, καθώς και ο οδικός φωτισμός. «Είναι έργα που γίνονται με έξοδα του δήμου. Δυστυχώς, το κράτος μας παρέδωσε ημιτελείς δρόμους και επειδή προέχει η ασφάλεια των δημοτών μας θα τα κάνουμε», συμπλήρωσε ο κ. Πάρτου.