Πολυκατοικία στη Λάρνακα στην οποία διαμένουν περίπου 500 άνθρωποι, κρίθηκε εκ πρώτης όψεως ότι επιβάλλεται να εκκενωθεί λόγω επικινδυνότητας, γεγονός το οποίο προκαλεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα υπό την έννοια ότι πρέπει να εξευρεθεί χώρος διαμονής τους, κάτι το οποίο δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα.

Για να προχωρήσει η διαδικασία αναμένεται έκθεση από ιδιώτη μελετητή, ο οποίος θα προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος την έρευνα ως προς τη στατική επάρκεια του κτηρίου.

Στη Λάρνακα υπάρχουν άλλες 2-3 οικοδομές υψηλού ρίσκου από πλευράς επικινδυνότητας ενώ ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε κτήρια στη Λεμεσό και ήδη για ένα κτήριο δόθηκαν οδηγίες να κινηθεί διαδικασία έξωσης, αν και τα πράγματα από νομικής απόψεως δεν θεωρούνται απλά.

Πιο αναλυτικά, αρχίζοντας από την περίπτωση του κτηρίου στη Λάρνακα, ο πρώτος έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και τώρα αναμένεται η έκθεση εξωτερικού μελετητή. Στην πολυκατοικία διαμένουν άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν με Airbnb, ενώ σε άλλα διαμερίσματα διαμένουν αλλοδαποί και Κύπριοι.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε ότι αν από την έκθεση προκύψει πως το κτήριο κινδυνεύει, δεν εγείρεται θέμα να μην κινηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες εκκένωσης. Αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε κτήριο θέτει σε κίνδυνο τους διαμένοντες, πρόσθεσε. Από την άλλη, επειδή εγείρονται και κοινωνικά ζητήματα, δεν κρίνεται ορθό να εκκενωθούν κτήρια μόνο από την εκ πρώτης όψεως εκτίμηση. Είναι ζήτημα μερικών 24ώρων να έχουμε την έκθεση για να λάβουμε τις ενδεδειγμένες αποφάσεις, είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Όπως εξήγησε, το ίδιο ισχύει και για άλλες 3-4 περιπτώσεις πολυκατοικιών για το χειρισμό των οποίων επιβάλλεται να ληφθούν αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως παρατήρησε, υπάρχουν και επικίνδυνες οικίες οι οποίες, ωστόσο, δεν κατοικούνται, οπόταν τα μέτρα τα οποία ενδείκνυται να ληφθούν αφορούν κυρίως τους διερχομένους.

Γενικά, η κατάσταση θεωρείται δύσκολη υπό την έννοια ότι στη Λάρνακα έχουν δοθεί στοιχεία για 565 οικοδομές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από έκθεση ως προς την ακριβή στατική τους κατάσταση και δίχως να υπάρχει φάκελος για την κάθε οικοδομή ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι πραγματικά επικίνδυνες οικοδομές πιθανώς να είναι 50 από το σύνολο των 565, αλλά, όπως μας υπεδείχθη, ό,τι λεχθεί μπορεί να αποτελεί απλώς εικασία. Η ακριβής εικόνα θα διαφανεί από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Μέχρι να προκύψει το περιστατικό με την πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε στη Λεμεσό, στη Λάρνακα είχαν ελεγχθεί 100 κτήρια αλλά μετά το συμβάν ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας έδωσε οδηγίες για επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου των επικίνδυνων οικοδομών.

Όσον αφορά τη Λεμεσό, μία υπόθεση συγκροτήματος διαμερισμάτων το οποίο χρήζει εκκένωσης, έχει ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο με σκοπό να κινηθεί διαδικασία έξωσης των διαμενόντων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας ανέφερε στο philenews, πως στους διαμένοντες είχε δοθεί προθεσμία τριών μηνών αλλά δεν την εκκένωσαν. Στη συνέχεια δόθηκαν άλλες τρεις μέρες και επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση, τελικά κινήθηκε διαδικασία έξωσης αν και εκτιμάται πως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα διαμένουν 20-30 οικογένειες.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, στη Λεμεσό υπάρχουν άλλες 2-3 περιπτώσεις επικίνδυνων πολυκατοικιών οι οποίες πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης.