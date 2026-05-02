Οι CEOs στην Κύπρο αντιμέτωποι με ένα πολυπαραγοντικό σύνολο προκλήσεων, που συνδυάζει την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη, με την πίεση προσαρμογής σε ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, την τεχνολογία και το ασταθές διεθνές περιβάλλον

Η κυπριακή οικονομία διατηρεί μια εικόνα ανθεκτικότητας και σχετικής σταθερότητας, ωστόσο πίσω από τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων.

Οι CEOs βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολυπαραγοντικό σύνολο προκλήσεων, που συνδυάζει την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη, με την πίεση προσαρμογής σε ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, την τεχνολογία και το διεθνές περιβάλλον.

Οι τοποθετήσεις του CEO της PwC Κύπρου, Φίλιππου Σώσειλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον «Φ», καθώς και τα ευρήματα που καταγράφονται σε σχετικό ρεπορτάζ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι CEOs, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά απασχολεί σήμερα την επιχειρηματική ηγεσία στην Κύπρο.

Ο κ. Σώσειλος υπογραμμίζει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να απολαμβάνει μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επιχειρηματική κοινότητα, στοιχείο που αντανακλάται τόσο στη διάθεση για επενδύσεις όσο και στη γενικότερη αισιοδοξία για το μέλλον. Η οικονομία, όπως σημειώνει, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε περιόδους έντονης διεθνούς αστάθειας.

Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις προοπτικές τους. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι άνευ όρων. Αντίθετα, συνοδεύεται από αυξημένη προσοχή και στρατηγική εγρήγορση, καθώς οι CEOs γνωρίζουν ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ταχύτατες μεταβολές.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται είναι η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες. Πρόκειται για μια πρόκληση που έχει πλέον λάβει διαστάσεις δομικού προβλήματος για την κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μεγάλος αριθμός CEOs δηλώνει ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει και να προσλάβει προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, αλλά διαχέεται σε ολόκληρη την αγορά, επηρεάζοντας τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη βιομηχανία και την τεχνολογία.

Ο CEO της PwC Κύπρου αποδίδει την κατάσταση αυτή, μεταξύ άλλων, στα χαμηλά επίπεδα ανεργίας που καταγράφονται στην Κύπρο, τα οποία οδηγούν σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων επαγγελματιών. Παράλληλα, το χάσμα δεξιοτήτων γίνεται ολοένα και πιο εμφανές, καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητα της αγοράς εργασίας να ανταποκριθεί. Ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη προσφορά.

ΟΤΑΝ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων έχει ευρύτερες συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πρόβλημα στελέχωσης, αλλά για έναν παράγοντα που επηρεάζει την ίδια τη στρατηγική τους.

Οι CEOs εκφράζουν ανησυχία ότι η αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού περιορίζει την ικανότητά τους να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια, να επεκταθούν σε νέες αγορές και να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες. Με άλλα λόγια, το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τις άμεσες ανάγκες της αγοράς, αλλά και τη μελλοντική ανθεκτικότητα των οργανισμών. Όσο οι εταιρείες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν εξειδικευμένα στελέχη, τόσο περιορίζεται η δυνατότητά τους να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες απαιτήσεις. Έτσι, το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού μετατρέπεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία στρατηγικού σχεδιασμού για κάθε CEO.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Παράλληλα με το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, οι CEOs βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και νέες απαιτήσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικότερα, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της συζήτησης, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.

Ωστόσο, η υιοθέτηση της τεχνολογίας δεν είναι απλή υπόθεση. Οι CEOs εκφράζουν προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία πρέπει να κινηθούν, αλλά και για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες επιλογές. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού επιτείνει το πρόβλημα, καθώς ακόμη και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην τεχνολογία δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα στελέχη για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Το αποτέλεσμα είναι μια κατάσταση όπου η τεχνολογία αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν και την αβεβαιότητα που προκύπτει από το διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές αναταράξεις και οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές δημιουργούν ένα σκηνικό που επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Οι CEOs δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε σταθερές παραδοχές, αλλά πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς σε νέα δεδομένα. Η ανάγκη για ευελιξία και ταχεία λήψη αποφάσεων καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι CEOs δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια για ανάπτυξη. Αντίθετα, αναζητούν ενεργά νέες ευκαιρίες, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η στρατηγική τους περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, την επέκταση σε νέους τομείς και την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με αυξημένη προσοχή, καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

ΤΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ CEOs

Οι βασικές ανησυχίες των CEOs μπορούν να συνοψιστούν σε ορισμένους κεντρικούς άξονες. Πρώτον, η έλλειψη ταλέντου και οι δυσκολίες στελέχωσης παραμένουν το σημαντικότερο ζήτημα. Δεύτερον, η ανάγκη για προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες προκλήσεις. Τρίτον, η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές αποφάσεις. Τέταρτον, η διατήρηση της ανάπτυξης σε ένα ασταθές περιβάλλον αποτελεί διαρκή στόχο.

Οι ανησυχίες αυτές δεν λειτουργούν απομονωμένα. Αντίθετα, αλληλοσυνδέονται και διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο κάθε επιχειρηματική απόφαση επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες. Έτσι, ο σύγχρονος CEO καλείται να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως διαχειριστής κινδύνου, ηγέτης αλλαγής και στρατηγικός σχεδιαστής.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CEO ΑΛΛΑΖΕΙ

Το περιβάλλον αυτό οδηγεί και σε μετασχηματισμό του ρόλου του CEO. Οι επικεφαλής επιχειρήσεων δεν περιορίζονται πλέον στη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας, αλλά καλούνται να λειτουργούν ως στρατηγικοί ηγέτες που διαχειρίζονται την αβεβαιότητα και καθοδηγούν την αλλαγή. Ο Φίλιππος Σώσειλος επισημαίνει ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα απαιτεί νέες προσεγγίσεις και διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Οι CEOs πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες είναι συχνά ατελείς και οι εξελίξεις απρόβλεπτες.

Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία σήμερα συνδέεται λιγότερο με τη διατήρηση της σταθερότητας και περισσότερο με την ικανότητα προσαρμογής. Η διαχείριση της αβεβαιότητας, η πρόβλεψη των τάσεων και η έγκαιρη ανταπόκριση στις αλλαγές καθίστανται καθοριστικές δεξιότητες για τους επικεφαλής των οργανισμών.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κράτους και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την καλύτερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης, καθώς και η προσέλκυση ταλέντου από το εξωτερικό, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον των επιχειρήσεων. Οι CEOs αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία ή τα κεφάλαια, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που στελεχώνουν τους οργανισμούς. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής τους.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται για τους CEOs στην Κύπρο είναι αυτή μιας ηγεσίας που κινείται ανάμεσα στην αισιοδοξία και την ανησυχία. Από τη μία πλευρά, υπάρχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και διάθεση για ανάπτυξη. Από την άλλη, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία και το διεθνές περιβάλλον δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας.

Όπως προκύπτει και από τις τοποθετήσεις του Φίλιππου Σώσειλου, το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι CEOs καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση απόδοση και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Η ικανότητα προσαρμογής, η στρατηγική σκέψη και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύονται ως οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν ποιοι οργανισμοί θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια. Η επιχειρηματική ηγεσία στην Κύπρο βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, όπου οι αποφάσεις του σήμερα θα διαμορφώσουν την οικονομία του αύριο.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ CEOs ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ

Σε διεθνές επίπεδο, το επάγγελμα του CEO έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις ίδιες τάσεις που καταγράφονται και στην Κύπρο. Ο σύγχρονος επικεφαλής δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό ρόλο της διοίκησης και της εποπτείας, αλλά καλείται να λειτουργεί ως στρατηγικός μετασχηματιστής, με ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα.

Η τεχνολογική επανάσταση, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η αυξημένη ανάγκη για βιωσιμότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν διευρύνει σημαντικά το πεδίο ευθύνης των CEOs, μετατρέποντάς τους σε ηγέτες που πρέπει να συνδυάζουν οικονομική διορατικότητα με κοινωνική ευαισθησία και επιχειρησιακή ευελιξία.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το προφίλ του CEO μετατοπίζεται προς μια πιο ολιστική μορφή ηγεσίας. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πλέον μόνο με βάση τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και με γνώμονα την τεχνολογική προσαρμογή, τη διαχείριση κινδύνων, τη φήμη της εταιρείας και τη σχέση με την κοινωνία. Ο CEO του σήμερα καλείται να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβολής, όπου η ικανότητα προσαρμογής, η ταχύτητα αντίδρασης και η στρατηγική σκέψη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την επιχειρηματική ηγεσία, στην οποία οι CEOs δεν είναι απλώς διαχειριστές οργανισμών, αλλά καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Forbes Κύπρου