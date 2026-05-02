Η Κάιλι Τζένερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης με πρώην μέλος του οικιακού προσωπικού της. Αυτή τη φορά, αγωγή κατέθεσε η Χουάνα Ντελγάδο Σότο, η οποία υποστηρίζει ότι επί χρόνια εργαζόταν σε ένα περιβάλλον όπου, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν κακομεταχείριση, διακρίσεις και αντίποινα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, η Σότο στρέφεται κατά της 28χρονης ιδρύτριας της Kylie Cosmetics, της εταιρείας Kylie Jenner Inc., της προϊσταμένης προσωπικού Ιτζέλ Σιμπριάν, καθώς και των Tri Star Services και La Maison Family Services. Στην αγωγή της περιλαμβάνονται κατηγορίες για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή δεδουλευμένων, αλλά και αποτυχία πρόληψης ή αντιμετώπισης παρενόχλησης και διακρίσεων.

Οι καταγγελίες για το εργασιακό περιβάλλον

Η Σότο αναφέρει ότι άρχισε να εργάζεται για την Κάιλι Τζένερ το 2019. Από την αρχή, όπως υποστηρίζει, δεν της επιτρέπονταν κανονικά διαλείμματα για φαγητό και ξεκούραση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά το 2023, όταν προϊσταμένη της ανέλαβε η Ιτζέλ Σιμπριάν.

Το 2024, η Σότο κατέθεσε αναφορά στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση που, όπως λέει, δεχόταν. Στην καταγγελία της υποστήριζε ότι η Σιμπριάν την κορόιδευε και την ταπείνωνε για την προφορά της, το ότι ήταν μετανάστρια και τη χώρα καταγωγής της, ενώ φέρεται να την αποκαλούσε «ηλίθια».

Οι ισχυρισμοί για αντίποινα

Σύμφωνα με την αγωγή, μετά την αναφορά της Σότο, η Σιμπριάν απομακρύνθηκε προσωρινά, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στη θέση της. Η Σότο ισχυρίζεται ότι τότε άρχισαν τα αντίποινα: μειώθηκε το ωρομίσθιό της, της ανατέθηκαν υπερβολικές εργασίες και άλλαξε το πρόγραμμά της.

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται και άλλα περιστατικά. Η Σότο υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να χάσει το πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά της, επειδή έπρεπε να εργαστεί σε δείπνο της Τζένερ. Αναφέρει επίσης ότι δεν της δόθηκε επαρκής άδεια για να πενθήσει τον θάνατο του αδελφού της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, μέλη του προσωπικού «ψιθύριζαν ότι έλεγε ψέματα για τον θάνατο του αδελφού της» και την ανάγκαζαν να μαζεύει σκουπίδια που, όπως ισχυρίζεται, πετούσαν επίτηδες στο πάτωμα.

Η επιστολή στην Κάιλι Τζένερ

Τον Απρίλιο του 2025, η Σότο αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στην Κάιλι Τζένερ. Έγραψε μια εκτενή επιστολή, στην οποία περιέγραφε όσα βίωνε, και, σύμφωνα με την αγωγή, την άφησε πάνω στο κρεβάτι μασάζ της Κάιλι Τζένερ, λίγο πριν από προγραμματισμένο μασάζ της.

Στην επιστολή φέρεται να έγραφε: «Πρέπει να εκφράσω πόσο φρικτά κακοποιούμαι ψυχικά» και «Ζητώ πραγματικά συγγνώμη που σας ενημερώνω για όλες αυτές τις καταστάσεις, ξέρω ότι δεν θα επιτρέπατε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν το γνωρίζατε».

Η Σότο υποστηρίζει ότι την επόμενη ημέρα απειλήθηκε με απόλυση. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, οι εναγόμενοι της είπαν ότι δεν επιτρεπόταν πλέον να κοιτάζει την Κάιλι Τζένερ, να της χαμογελά ή, αν τη συναντούσε, θα έπρεπε να «εξαφανιστεί».

Το μήνυμα παραίτησης και η δεύτερη αγωγή

Η πρώην οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ακόμη ότι της περιόρισαν την πρόσβαση στην τουαλέτα, την ανάγκασαν να καθαρίζει το σπιτάκι του σκύλου της Κάιλι Τζένερ και της απαγόρευσαν να πίνει νερό μέσα στο σπίτι, το οποίο αποκαλούσαν «το νερό της Κάιλι».

Τον Αύγουστο του 2025, η Σότο έστειλε μήνυμα παραίτησης στους προϊσταμένους της. «Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό, κάθε μέρα με κακομεταχειρίζεστε, έχω φάει όλα μου τα νύχια, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια και έχω συνέχεια άγχος εξαιτίας του τρόπου που με αντιμετωπίζετε. Ό,τι κι αν έκανα, κανείς δεν με βοήθησε», έγραψε.

Τη Σότο εκπροσωπεί η δικηγόρος Ντέλα Σέικερ, η οποία έχει αναλάβει και την Αντζέλικα Βάσκες, άλλη μία πρώην οικιακή βοηθό της Κάιλι Τζένερ που κατέθεσε αγωγή στα μέσα Απριλίου. Και εκείνη κατηγόρησε την Τζένερ και τις εταιρείες για «εχθρότητα και αποκλεισμό».

Καμία από τις δύο αγωγές, πάντως, δεν διατυπώνει άμεσες κατηγορίες κατά της ίδιας της Κάιλι Τζένερ.

in.gr