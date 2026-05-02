Στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος εδώ και μήνες είναι κάτοικος Ελλάδας.

Έχοντας στο πλευρό του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σέρβος τενίστας παρακολούθησε τον Ολυμπιακό να κερδίζει για δεύτερη φορά τη Μονακό και να βρίσκεται ένα βήμα πριν την πρόκρισή του στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, δε, ο Τζόκοβιτς αποκάλυψε ποιες λέξεις γνωρίζει στα ελληνικά.

Αφού αρχικά έκανε λόγο για «απίστευτο» παιχνίδι που απόλαυσε και «απίστευτη ενέργεια», ο Νόλε είπε στον ΑΝΤ1 τις ελληνικές λέξεις που γνωρίζει.

«Ι know καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά, συγγνώμη» είπε ο Σέρβος τενίστας προσθέτοντας ότι «απλά πρέπει να τις συνδέσω».

Στην ερώτηση, τέλος, ποια χρησιμοποιεί για τη γυναίκα του, ο Νόβακ Τζόκοβις είπε τις λέξεις «σε αγαπώ».

